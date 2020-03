Todo el deporte europeo, con Italia a la cabeza, toma medidas contra el coronavirus

Italia (463 fallecidos, unos 8.000 afectados)

España (35 fallecidos, unos 1.600 afectados)

El Gobierno aprobó este mismo martes que todas las competiciones y eventos deportivos profesionales y no profesionales, tanto de ámbito estatal como internacional que se celebren en España desde hoy martes se hagan a puerta cerrada. La medida incide expresamente en las competiciones profesionales de fútbol y de baloncesto, por lo que durante, al menos, las dios próximas semanas, las jornadas ligueras serán sin público.

Francia (30 muertos, 1.400 afectados)

Alemania (1.139 afectados)

Inglaterra (2 fallecidos y 277 afectados)

El deporte en el Reino Unido es "poco probable" que se vea afectado por el coronavirus a corto plazo, según explicó el secretario de cultura Oliver Dowden.

En declaraciones a la cadena británica BBC, Dowden aseguró que el Reino Unido no está en un escenario en el que haya que cancelar o posponer eventos deportivos, como sí está ocurriendo en otras partes del mundo. "Estuve en Twickenham este sábado con el primer ministro (para el Inglaterra-Gales de rugby). Había mucho público, no hay razón por la que la gente no deba ir a estos eventos. Es muy prematuro hablar de cosas como esas", dijo.

Según el secretario, las medidas que se están tomando van en correlación con los consejos médicos que están recibiendo.