La UD Las Palmas haría "un último esfuerzo" en el próximo mercado de enero

El presidente de la entidad isleña, Miguel Ángel Ramírez, ha manifestado este lunes en la radio oficial del club que podrían realizar "un último esfuerzo" y esperar que las decisiones sean "acertadas" para tratar de "remontar el vuelo" en LaLiga 1/2/3, después de más de dos meses sin ganar.

El máximo mandatario isleño ha recordado que la pasada temporada realizaron la mayor inversión en la historia del club, pese a lo cual el equipo descendió a Segunda, lo que a su juicio fue un "excesivo castigo", mientras que este verano han invertido "más que el primer año en Primera", y que tampoco está dando resultados.

Por otra parte, se ha referido a un "cúmulo de infortunios" en la presente campaña como argumento para no tener ahora "un montón" de puntos más, así como a la mala suerte.

"Cuando no se equivoca el árbitro, un goleador como Araujo tira perfectamente y el portero la para con el pie cuando su cabeza la tiene mirando para dentro de la portería y del posible 2-2 se pasa al 3-1", ha dicho en referencia al partido del pasado sábado en Córdoba.

Del resultado final del choque en el estadio Nuevo Arcángel (4-1) ha opinado que no reflejó el encuentro realizado por los amarillos, aunque sí ha reconocido que un equipo como el Córdoba "no te puede meter cuatro goles si tú no haces un desastre de partido".

En cualquier caso, y aunque en la actualidad admite que se viven "momentos muy duros", Ramírez confía en que con la llegada del nuevo año la Unión Deportiva vuelva a presentar su candidatura al ascenso porque "queda mucho", aunque para ello deben centrarse en "corregir errores y seguir confiando en el trabajo".