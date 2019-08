La UD debuta con derrota frente al Huesca

El partido tenía buen ritmo porque el Huesca comenzó a apretar el acelerador y a filtrar balones entre la zaga canaria que llevaron mucho peligro. Las Palmas no perdía la paciencia para circular rápido y el balón. No partirse en el medio campo era una de las premisas. Las pérdidas estaban siendo preocupantes. Juan Carlos, de cabeza, tuvo otra oportunidad para los visitantes (min. 29). Los minutos antes del descanso fueron de dominio grancanario, pero el marcador no se movió.

Las Palmas y Huesca fueron teniendo más precauciones defensivas en la segunda parte. A nivel táctico los dos equipos se movieron en parámetros muy parecidos. Insistía el equipo de Mel en alargar la posesión de la pelota para buscar el mejor pase. El desgaste físico y la falta de ritmo durante la pretemporada pasó factura a Rubén Castro, que junto a Fabio fueron sustituidos en el minuto 75. Un minuto después Álex Gallar batía por bajo a Josep Martínez (min. 76).

El último cuarto de hora transcurrió sin trascendencia. El Huesca, un equipo muy serio y con apenas fisuras en su estilo de juego, protegió el resultado hasta el pitido final. Las Palmas puso todo el empeño en no defraudar. Sin embargo, los tres primeros puntos volaron de Gran Canaria.