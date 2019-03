La reactivación pasa por cuatro cambios

Lemos, Dani Castellano, Fidel y Rafa Mir se perfilan como las novedades en el once de la UD del próximo domingo frente al Elche, en un encuentro sin margen de error y en el que Pepe Mel no quiere excusas: ayer ya aleccionó a sus jugadores de la importancia de no fallar y de emplearse a fondo desde el primer minuto.