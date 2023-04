Kirian: «Ya no me pasa nada por la cabeza, quiero recuperar mi vida normal»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Kirian Rodríguez vivió este domingo el acontecimiento personal de reaparecer en los terrenos de juego después de superar la lucha contra el cáncer que sufría y que anunció el pasado mes de agosto. El mediocentro tinerfeño ingresó en el terreno de juego en el minuto 72 en lo que fue su vuelta a la competición oficial. «Ya no me pasa nada por la cabeza. Quiero recuperar mi vida normal, es lo que estoy intentando hacer. El míster me está ayudando a ello. Y si la semana que viene me toca jugaré. Y si es otro compañero lo animaré«, dijo a la emisora oficial del club.

«Los once partidos finales del año pasado fueron los últimos que jugué. Estábamos mucho más lejos que ahora. Cumplimos un objetivo. Confío en el grupo, cuerpo técnico, club… Si el año pasado era más difícil y lo conseguimos, en este vamos a salir adelante seguro. Llevo todo el año viviendo una cosa que no esperaba en mi vida. De la afición solo puedo tener agradecimiento. Lo de este año no es normal lo que vivimos en cada desplazamiento», apuntó. Ampliar Kirian aún cree en las opciones de ascenso directo: «Seguimos estando ahí. Sacamos un punto en un estadio que ha apretado bastante. Me ha sorprendido que, en la situación en la que están, apretaran de esa manera. Pero hemos sacado un punto que nos permite seguir ahí para ir volverlo a intentar la semana que viene contra el Éibar». «Llevo toda la temporada con mis compañeros, sufriendo y viviendo con ellos. Estoy ilusionado por volver a jugar, pero tocado por el empate, porque pudimos haber ganado el encuentro», finalizó.

