Julián Araujo, listo para debutar en Liga en 2024

El lateral diestro de la UD Las Palmas, Julián Araujo, ha terminado de cumplir sanción y todo apunta a que estará en el duelo que enfrenta al conjunto amarillo con al Valencia CF. El encuentro será este sábado 10 de febrero a las 20.00 horas en el Estadio de Gran Canaria.

Lo cierto es que el carrilero internacional por México no viste de corto desde el 7 de enero en Copa del Rey frente al CD Tenerife, donde el colegiado del encuentro lo expulsó con roja directa. El acta recogía lo siguiente: «Araujo golpeó con la cabeza a un jugador contrario en el rostro y sin estar el balón en juego».

Competición le sancionó con cuatro partidos, considerándola grave. Fue baja ante el Villarreal, Rayo Vallecano, Real Madrid y Granada. Pero además el mexicano no pudo estar ante el FC Barcelona del 4 de enero, debido a la acordada cláusula del miedo. Por ello, debutará en 2024 si García Pimienta lo estima oportuno ante el cuadro de Rubén Baraja.

Los números de Julián Araujo este año han sido notables. Ha participado en 16 partidos esta temporada, completando ocho de ellos. Ha incluso marcado dos goles. El primero fue en la primera ronda de la Copa del Rey ante el Manacor, con un obús casi sin ángulo. Su segunda diana fue ante el Getafe en el Gran Canaria con un buen remate de cabeza.

Pero lo cierto es que Julián Araujo tendrá que pelear por su puesto, ya que en los partidos en los que él no ha estado han cumplido con nota tanto Álex Suárez como Marvin Park. Ambos se han asentado en el costado diestro, sobre todo el grancanario que, con Saúl Coco ya de vuelta, todo apunta a que vuelva a ocupar la posición en la que estuvo el balear el pasado fin de semana ante el Granada.

Acumula 992 minutos de amarillo y no quiere estancarse. Desea recuperar las sensaciones que dejó antes de cumplir sanción, la cual le ha apartado de los terrenos de juego pero no de la disciplina y entrenamientos con el grupo. Ahora, espera poder formar parte del once inicial ante el Valencia. Por otro lado, está apercibido por acumulación de tarjetas amarillas, lleva cuatro. De ver la quinta, se perderá el siguiente partido de los amarillos.