Julián Araujo: «Estoy convencido de que este es mi lugar»

El lateral diestro de la UD, Julián Araujo, fue presentado en la mañana de este miércoles, en palabras de Luis Helguera, como un futbolista «con recorrido y fuerza física, que sabe jugar bien en los sistemas de juego de combinación como el nuestro». Llevará el dorsal número 28 y asegura estar «muy feliz de venir a la isla, tengo buenas referencias».

«El primer entreno ya estuvo muy bien. Me han aceptado con las manos abiertas. Agradezco al Barcelona por poder cerrar este préstamo. Mi objetivo es crecer y adaptarme al modelo de juego que es parecido al del Barça. Hablé con Xavi y me dijo que Las Palmas era la mejor opción. Vengo convencido de que este es mi lugar», añadió el canterano del FC Barcelona.

Ampliar

Además, el jugador mexicano incidió en: «Tuve una charla con Pimienta y Luis Helguera. Me enseñaron el modelo de juego y me convenció. Xavi me dijo que es el club donde puedo crecer. Vengo para adaptarme y dejar mi mejor versión en la Unión Deportiva. Aquí hay muy buenos jugadores, además de cuerpo técnico, que permitirá mi mejora como lateral».

«Me gusta atacar y defender. El primer trabajo como lateral es defender. Pero me gusta dar asistencias, meter goles, vengo a desarrollar el tipo de juego que me pide el entrenador», añadió el azteca. «Soy un jugador de idas y vueltas. Trabajo mucho y soy una persona abierta para aprender», concluyó.