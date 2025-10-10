Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de Jonathan Viera en el partido contra el Almería en el Gran Canaria. Cober

Jonathan Viera no estará contra el Granada por unas molestias

El capitán de la UD Las Palmas no viajó con el resto de sus compañeros a tierras andaluzas

Óliver Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:54

Según fuentes del club, Jonathan Viera se perderá el duelo frente al Granada de este viernes por unas molestias físicas. El capitán de la UD Las Palmas se ha caído a última hora de la convocatoria y no ha viajado con el resto del equipo a tierras granadinas. El ' 21' amarillo no podrá estar ante un rival que llega enrachado con dos victorias consecutivas.

Se trata de una baja sensible para la UD debido a que el capitán amarillo estaba ganando protagonismo en los últimos partidos. Viera, que empezó la pretemporada más tarde que sus compañeros, también se perdió el partido del debut contra el Andorra por unas molestias en la espalda. La baja de Viera se suma a la conocida de Jesé esta semana, que sufre una microrrotura en el isquio derecho.

