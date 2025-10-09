Luis García avisa de la dureza del partido en Granada: «Tienen agresividad»

El entrenador de la UD Las Palmas augura un partido complicado en Granada este viernes

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025, 08:32 | Actualizado 09:30h.

Nueva piedra en el camino de una UD Las Palmas visita a un Granada en plena escalada, que incluso fue colista de la clasificación de la Segunda División y que ahora solo quiere mirar hacia arriba. El partido, que acogerá Los Cármenes este viernes a las 20.00 horas, no va a ser fácil. «Tienen menos puntos de los que merecen y son agresivos en fase ofensiva», avisó Luis García en sala de prensa.

El Granada es un «muy buen equipo que merece más puntos de los que tiene» y que «tiene diferentes perfiles, con agresividad en fase ofensiva», por lo que el encuentro será sumamente «difícil» para la UD Las Palmas. Además, destacó la «velocidad» que poseen en las bandas.

En relación a la posición donde ve a Kirian Rodríguez dijo que cuando juegue en el doble pivote quiere que «esté alto y que ocupe ciertos espacios», sin ser un doble pivote quiere »fijo».

«Cualquiera puede participar, es una semana corta pero tampoco lo es tanto. Los que más participaron han recuperado bien. Tenemos confianza en todos los jugadores», comentó al ser cuestionado por si hará alguna rotación por el hecho de jugar el viernes.

Sobre la Copa negó que la vaya a «tirar» y que considera esa palabra «como una falta de respeto». «Es una oportunidad para que los que tienen menos minutos puedan jugar, igual que los canteranos», dejó claro.

A Jesé, lesionado del isquio, le desea que tenga «una buena recuperación» y espera que no tenga una «decaída». «No soy médico», añadió para no dar una posible fecha de vuelta.

Sobre Viera comentó que no le «gusta» la palabra «revulsivo». «Cuando juegue, nos va a aportar como siempre», indicó sin dar pistas sobre la alineación de la UD Las Palmas contra el Granada.