Jiménez: «Ahora vendrá nuestra racha, hay que tenernos miedo»

El jugador andaluz que está siendo pieza fundamental para García Pimienta, auguró un partido duro frente a un rival recién descendido como es el Levante (domingo 20.00 horas)

Álvaro se mostró satisfecho con el trabajo del equipo pero focalizado en el próximo partido: «Estoy centrado en el Levante es uno de los mejores equipos de esta liga, complicado de ganar pero la consigna es ser nosotros mismos y tener esa pisca de suerte que ahora nos está faltando un poquito».

Cuestionado por la situación del equipo: «Hay nivel para plantarle cara a cualquier equipo, pondremos todo para estar arriba a final de temporada».

A título personal, Jiménez incidió: «Se me ve feliz, somos una familia. Desde el primer momento me he sentido así y desde q se me dio la oportunidad vine a este gran club».

Partido a partido: «Soy partidario de estar centrado en lo que viene ahora, lo que va a pasar a corto plazo lo podemos controlar, pero lo que puede pasar a largo no».

Por último Jiménez expuso que no tiene problema de jugar donde el míster le diga: «Estoy preparado para jugar de falso 9 y donde el equipo me necesite. Aunque juego mejor en banda. De todas formas, los delanteros han vuelto entrenar, pero es una alegría que se cuente conmigo».