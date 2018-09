Jiménez: «Sin intensidad no somos mejores que nadie»

El entrenador de la UD Las Palmas, Manolo Jiménez, manifestó ayer que el fútbol que practica el Extremadura, «directo y vertical», puede hacerles «daño» si no salen «muy mentalizados» en el partido que les medirá este domingo en Almendralejo: «Todos los rivales son peligrosos porque no te regalan nada, van a intentar dar lo mejor. En algunos partidos no han puntuado más por mala suerte. Juegan con un estilo muy definido y está claro que aunque no le han salido bien las cosas, tienen que buscar la mejora. No van a ser nada fácil».

El técnico andaluz explicó que el rival tiene jugadores «de envergadura», que van «fuertes» al choque y aprovecha las «segundas jugadas», así como futbolistas rápidos por las bandas para «poner centros» al área: «Es un rival que más que tener la pelota busca muy directo el área rival. Van fuerte al choque y a la segunda jugada, es un estilo que a nosotros si no salimos muy mentalizados nos puede hacer daño», avisó el técnico andaluz.

Jiménez cree que tras el fiasco copero del pasado jueves en la Copa del Rey ante el Rayo Majadahonda (1-2), es momento de «pasar página» para centrarse en la competición liguera, y el aprendizaje que extrae de la derrota ante el humilde equipo madrileño es que «sin intensidad no somos mejores a nadie»: «No podemos ser tan pesimistas sabiendo que va a ser durísimo cada partido. Tenemos que sacar lo que hay que sacar de la derrota, conclusiones para no cometer los errores que hemos cometido y de las victorias no relajarnos. Hay que pasar página y no pensar que el partido del Nàstic fue fabuloso ni que el del Rayo fue un desastre y ahora todo va a ser un desastre. Lo más importante es la capacidad que debemos tener de ser ambiciosos e intentar ganar cada partido», animó.

A su juicio, si la Unión Deportiva quiere estar arriba «toca ganar siempre, tanto dentro como fuera de casa, aunque cada rival va a ser durísimo», para que en el próximo mes de junio puedan estar «en ese grupo que sueña con el ascenso a Primera División»: «Toca ganar siempre si queremos estar arriba. Pero el fútbol no es como la quiniela convencido que vas a acertar el pleno. Es algo que no tiene lógica, lo que sí la tiene es el trabajo y la intención de conseguir el objetivo. Hay que intentar ganar los partidos tanto en casa como fuera», recetó el profesional.

El de Arahal también tuvo palabras sobre el incómodo viaje que hoy tiene que afrontar la UD: «Yo estuve en el Grupo IV de Segunda B y no entendía muy bien las críticas de los equipos canarios. Ahora entiendes un poco más esto. Es duro, pero ojalá estemos el año que viene en una categoría mejor para poder viajar de una mejor forma». Por ello citó a 19 jugadores. «Viajan 19 porque los viajes son muy largos e imagínate que hay un contratiempo. Traer un jugador sería prácticamente imposible. Me gusta ser precavido», concluyó.