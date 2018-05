Jémez, en busca del «premio al trabajo»

Pese a que los números y la estadística dicen lo contrario, Paco Jémez, entrenador de la UD Las Palmas, defendió la «profesionalidad» de su trabajo y a sus futbolistas: «Pese al descenso, estamos compitiendo bastante bien», destacó ayer en la sala de prensa del Gran Canaria.

Además, aclaró que él no tiene nada que ver con los entrenamientos a puerta cerrada y señaló al club como responsable de esta decisión: «Yo no soy quien pone los entrenamientos a puerta cerrada. Y no es excusa que sean así. Quien quiera ver cómo entrenamos solo tiene que ir a El Hornillo. Entrenamos en un descampado donde se ve todo», dijo.

Con respecto al duelo que tendrá lugar mañana ante el Eibar, a partir de las 17.30 horas en Ipurua, el mandamás amarillo adelantó que para vencer a domicilio se debe hacer lo mismo que contra el Getafe pero con más pegada en la zona ofensiva. «Tenemos que hacer un partido como el del otro día; más acierto en el área del rival y menos errores en nuestra área. Lo del otro día fue un castigo innecesario. Que no hayamos sido capaces de ganar ese partido es injusto. La competición no nos da alegrías. Tenemos que resolver esos errores», expuso el entrenador amarillo.

Al mismo tiempo, en referencia al Eibar de Mendilibar, Jémez alabó el oficio de los azulgranas. «Es un equipo muy intenso, que en su campo, además , te hace jugar a un nivel muy alto. Es un conjunto que comete pocos errores y que te deja jugar en su campo. Buscan llegar lo más rápido al ataque. Juegan a un ritmo muy alto de pelea e intensidad. Si queremos dar la talla, tenemos que dar un alto nivel de competencia», indicó el técnico.

En tanto en cuanto al valor anímico de reencontrarse con la victoria, el entrenador insistió en la importancia de conseguir los tres puntos: «Sería muy importante ganar un partido de aquí al final de Liga, como premio a nuestro trabajo. El otro día lo intentamos y no lo conseguimos. Sería toda una recompensa al aspecto colectivo e individual. Para nuestra afición también sería importante que fuéramos capaces de ganar un partido», expusó Paco Jémez.

Cuestionado por la ausencia de canarios en el once ante el Getafe, el preparador defendió que no hace «una convocatoria pensando si eres andaluz, francés o vasco». Al mismo tiempo, Jémez reconoció que «esto era un proyecto complicadísimo». «Nadie había salvado antes a un equipo con solo 11 puntos en la primera vuelta», matizó.

Con respecto a la convocatoria, el técnico manifestó lo siguiente: «Hay jugadores que tienen molestias, como Etebo, y no han podido entrenar. No puedo contar con un jugador que no está para competir. Otros casos han sido especiales y hemos dejado jugadores aquí. Los que no viajen, estarán aquí entrenando con nuestro preparador físico. Entiendo que los centrales que mejor están son los tres que llevo, Bigas lleva poco tiempo entrenando», aclaró el técnico sobre la lista de 18 para Eibar, en la que no están Tana ni Simón.