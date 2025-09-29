Javi Ortega: «La UD es un equipo previsible, los rivales ya saben cómo jugarle» El exportero de la UD recuerda el ascenso a Segunda División contra el Linares como el «mejor momento» de su carrera | Cree que la portería amarilla «está bien cubierta»

Javi Ortega (Las Palmas de Gran Canaria, 1974) vivió como jugador uno de los momentos más recordados por los aficionados amarillos, el ascenso a Segunda División contra el Linares en la temporada 2005/06. Un año inolvidable, especialmente para él, ya que fue el de su debut como portero de la UD Las Palmas, con 31 años. Ortega llegó al fútbol profesional de la mano del Universidad, con quien jugó en Copa del Rey. Ahora, comparte lo aprendido durante su carrera en su escuela 'Más que Porteros'.

-¿Cómo vio la derrota de la UD Las Palmas contra el Almería?

El equipo es bastante previsible, bastante. Con un juego muy horizontal, con mucho toque. Sí es cierto que es complicado competir contra equipos que vienen con el guión marcado de encerrarse atrás y salirte un poco a la contra. Habrá que buscar soluciones para eso. Quizás la solución pase por darle un poquito más de amplitud en banda al equipo, para generar un poquito más espacios con la llegada de los laterales. Está claro que, los equipos vienen con un guión predeterminado a encerrarse atrás, a dar el balón a la UD. A la contra, cualquier equipo, por muy poco que haga, te puede hacer daño.

-¿Qué balance hace de estas siete jornadas de la UD Las Palmas?

El balance de la UD en estas jornadas es que es un equipo un poco irregular. Se están obteniendo mejores resultados fuera de casa que en casa. Están desplegando un mejor fútbol fuera de casa que en casa. Quizás cuando vas fuera no tienes esa presión de querer agradar, de la necesidad de ganar, de tener el balón, de tener posesión, de generar. Es el equipo local el que tiene un poco esa situación que te he descrito, entonces Las Palmas juega un poco más liberada, con más espacio, con mayor profundidad de los puntas, con mayor entrada por banda.

Considero que la competición solo ha hecho más que empezar. La UD está situada entre los diez primeros y creo que el objetivo tiene que ser estar entre los seis primeros para poder estar cerca del ascenso directo. La Segunda División es la categoría más complicada del fútbol, incluso más que Primera porque los rivales son más complicados. Quizás hay menos calidad y prima un poco más el aspecto físico en Segunda, y cualquier equipo te puede generar daño en ese aspecto.

- ¿Cree que, viendo la plantilla de la UD, hay equipo para ascender?

Sí, para ello la UD necesita primero recuperar a todos sus futbolistas, recuperar a los lesionados que son un valor seguro. Y luego pues que esos futbolistas que no están a su máximo nivel, pues con el paso de las jornadas, vayan adquiriendo el nivel que se espera de ellos. Los resultados van a llegar, yo confío en que con el paso de las jornadas, la UD va a estar en los puestos que realmente merece. La plantilla es bastante competitiva para optar al ascenso. Incluso creo que hay equipos que, ahora mismo, su posición en la tabla no debe es acorde a los objetivos de ellos, como puede ser el Andorra, el Burgos, el Racing, aunque alguno puede sorprender.

-Como exportero de la UD Las Palmas, ¿cómo ve a Horkas?

Yo considero que la UD tiene la portería bien cubierta, tiene buenos porteros y para el entrenador es un bendito problema, tener que decidir por uno u otro. Cuando el año pasado Horkas tuvo la opción de jugar por la lesión de Cillessen, todos dudábamos un poco del croata. La dirección deportiva ha hecho un buen trabajo en general, y creo que Horkas tiene nivel para ser el portero titular de un equipo aspirante al ascenso a Primera.

-¿Echa en falta más canteranos en el once titular de la UD?

La UD tiene una buena plantilla y es complicado entrar en ese once, yo considero que el futbolista canario tiene suficiente calidad y recursos para jugar en el primer equipo. Creo que faltan oportunidades para los jugadores de casa, faltan oportunidades de continuidad, porque, claro, hay jugadores que suben un partido, juegan y si no hacen un buen partido, pues ya están fuera. El equipo necesita subir canteranos, darle confianza, y creo que se ha demostrado durante el paso de los años, que los futbolistas canario son totalmente válidos para jugar en cualquier equipo.

-Estuvo en el ascenso a Segunda División contra el Linares en la temporada 2005/06, ¿cómo lo vivió?

Es difícil de describir. En el momento en el que fue el ascenso, por la situación tan delicada que pasaba el equipo, a pesar de haber pasado muchos momentos buenos en los equipos que he estado, Vecindario, Castillo, Santa Brígida, yo creo que ese para mí es el momento más especial y el mejor momento de mi vida deportiva como futbolista. Para mí, te digo, conseguir ese ascenso sobre todo, encima fue en casa, en casa contra el Linares, el día después, la afición, etc. Ver tanta gente en la calle fue increíble, nunca había visto tanta gente en mi vida en Mesa y López. Como canario, para mí fue el mejor momento deportivo de mi carrera.

-¿Mereció más oportunidades en el club amarillo?

En mi primera etapa, en la época de Pacuco, creo que me faltó continuidad. Por diferentes motivos, no tuve esa continuidad en el primer equipo, pero no llegué a debutar. Tuve que salir y ya luego, con 31 años, pues regresé para jugar en Segunda B, conseguimos el ascenso y pensé que podía tener un poquito más de continuidad.

A pesar de tener contrato, no fue posible quedarme la temporada siguiente. Creo que al futbolista canario, a veces lo que le falta es que se le dé esa continuidad para poder demostrar que es tan válido como cualquier otro futbolista. Y creo que la base es la confianza y poder tener continuidad en la plantilla.

-¿Notó una diferencia de trato por ser jugador canario?

Yo creo que sí, sí lo notas. Desde dentro, una vez que estás en un vestuario, tú notas, no sé si llamarlo diferencias, porque bueno, a veces decir eso suena un poco mal. Pero sí es cierto que no se mira igual al jugador canario, se le exige más y se le piden resultados más rápidos. Históricamente creo que muchos de los futbolistas que hemos tenido aquí han tenido que salir a otros equipos fuera para poder destacar. Y luego realmente se le da el valor que tienen.

Recuerdo un año que se hizo una Selección Canaria y jugamos contra Senegal. Cuando veía a los futbolistas canarios que estaban en esa selección, yo decía: esta selección es capaz de ganar a la Selección Española. Ganamos a Senegal 2-0 y recuerdo estar con David Silva, Ayhtami Artiles, Valerón, Manuel Pablo, hubo un elenco increíble de futbolistas. Y muchos de ellos, por no ser toda la mayoría, estaban fuera de la isla.

-Tiene una escuela de porteros, que se llama 'Más que porteros'.

Es una escuela de porteros y porteras de fútbol, simplemente. Como dice mi amigo Miguel Guerra, que es mi socio y amigo de toda la vida, yo soy el codirector de la escuela. La tenemos aquí en Las Palmas, en el campo del Barrio Atlántico y entrenamos por las tardes. Y la verdad que muy bien, estoy súper contento con la formación de los porteros y muy contento de pasar el día a día con ellos ahí. La escuela lleva funcionando casi ya nueve años y la verdad que está muy bien.

-¿Cuál es su objetivo principal a la hora de enseñar a los guardametas?

En la escuela tenemos niños y niñas de todas las edades, de todas las categorías. Para mí lo importante es la formación, la educación, los valores, y luego nosotros intentamos que venga el tema deportivo. Puede ser mejor portero, peor portero, tener mejores condiciones, peores condiciones, pero lo importante es que tengan valores como personas. A partir de ahí, los que tienen objetivos importantes, pues que se formen, que entrenen, que trabajen y que aprendan.

-¿Con qué portero de la actualidad diría que se asemeja?

En la actualidad, el fútbol se ha modernizado mucho, ha mejorado mucho. José Ojeda, por ejemplo, que es amigo mío, siempre me decía que era un adelantado a mi época. Porque yo me crié en el barrio de la Isleta y estábamos todo el día jugando en la calle al fútbol. Desde muy joven me manejaba muy bien con las piernas. Me consideraba un portero completo pero no tuve todas las oportunidades para poder demostrarlo. Yo creo que el más parecido a mí es Oblak, va bien por arriba, técnicamente no es malo, para, yo era un portero de esas características.