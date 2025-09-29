Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Javi Ortega y Óliver Viera en las instalaciones de Canarias7.
Javi Ortega y Óliver Viera en las instalaciones de Canarias7. Cober

'Desde el banquillo': Javi Ortega analiza la derrota de la UD Las Palmas contra el Almería

El conjunto amarillo se quedó a cero y ofreció una mala imagen | Solo se han conseguido cuatro puntos de doce posibles en casa

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:05

Con la séptima jornada ya finalizada en Segunda División, llega una nueva edición de 'Desde el banquillo', el videopodcast futbolero que analiza la actualidad de la UD Las Palmas. En este programa, Javi Ortega, exportero de la UD Las Palmas, valoró la derrota del conjunto amarillo contra el Almería en el Estadio de Gran Canaria, un resultado que evidencia el mal inicio de la UD en su feudo, con solo cuatro puntos de doce posibles.

El periodista de CANARIAS7, Óliver Viera, acompañó en esta edición a Javi Ortega.

