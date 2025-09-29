'Desde el banquillo': Javi Ortega analiza la derrota de la UD Las Palmas contra el Almería El conjunto amarillo se quedó a cero y ofreció una mala imagen | Solo se han conseguido cuatro puntos de doce posibles en casa

Con la séptima jornada ya finalizada en Segunda División, llega una nueva edición de 'Desde el banquillo', el videopodcast futbolero que analiza la actualidad de la UD Las Palmas. En este programa, Javi Ortega, exportero de la UD Las Palmas, valoró la derrota del conjunto amarillo contra el Almería en el Estadio de Gran Canaria, un resultado que evidencia el mal inicio de la UD en su feudo, con solo cuatro puntos de doce posibles.

El periodista de CANARIAS7, Óliver Viera, acompañó en esta edición a Javi Ortega.