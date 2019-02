Herrera: «Tengo que aceptar lo que pueda ocurrir»

"Son muchos años entrenando y he visto de todo. Te guste o no, tengo que aceptar lo que pueda ocurrir, pero antes de que ocurra, lo único que puedo hacer es seguir peleando y ser lo más honesto posible con mi trabajo y con mis convicciones; lo demás no está de mi mano", dijo en rueda de prensa.

El técnico catalán insiste en que sigue viendo "brotes verdes" en su equipo, pero esa mejoría no se ve acompañada por los resultados, pese al "convencimiento" e "intensidad" de sus jugadores en los entrenamientos.

"En el día a día no hay ansiedad, y lo que veo me invita al optimismo. No estoy vendiendo humo, solo nos falta ganar, espero que se dé la vuelta a todo, porque en dos partidos puede cambiar, pero hay que ganarlos, enlazar dos victorias, en casa y también fuera", explicó ante los periodistas.

Herrera reconoce que podría introducir alguna "variante" en el once inicial ante el Sporting, pero en ningún caso prevé cambiar el sistema de juego porque a su juicio "no ayudaría" a dar la estabilidad que busca.

También descartó jugar con los tres arietes del equipo a la vez, el tridente formado por Sergio Araujo, Rafa Mir y Rubén Castro, porque ello le obligaría a prescindir de jugadores específicos de banda.

Con respecto al Sporting de Gijón, al que dirigió la temporada anterior hasta que fue destituido en diciembre por los malos resultados, indicó que su fortaleza está en el juego por dentro y destacó a Cristian Salvador, Nacho Méndez y Sousa.

"Hay jugadores que conozco porque los he tenido. El equipo sufrió un cambio, apareció José Alberto, el entrenador del filial, como parece que también se solicita aquí. Es muy buen entrenador, trata de jugar al fútbol, han fichado dos o tres jugadores importantes y debemos tener las orejas de punta con algunos resultados que ha conseguido fuera de casa", resumió.

También se refirió al reciente fichaje del conjunto amarillo, Slavoljub Srnic, quien de nuevo ha entrado en la convocatoria, después de haber mejorado en los últimos días, aunque empezó "muy despistado", algo que considera "normal" al llegar a un "equipo en marcha".

Herrera agregó que contempla al serbio como extremo derecho y espera "cosas" de él, aunque ahora mismo hay otros futbolistas que están "por delante" suya para jugar.