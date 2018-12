Herrera: «Estoy destrozado por llevar 8 goles en dos partidos fuera»

«Estoy destrozado porque llevo en dos partidos fuera de casa ocho goles. Ha sido muy fácil para ellos hacer gol, muy fácil», comentó en rueda de prensa.

Afirmó que «el equipo tiene agujeros» y él los va «reconociendo», al tiempo que ha visto una «mejoría importante», por lo que se mostró «convencido» de poder sacarlo adelante.

«Necesito tiempo. Para mi pedir tiempo es pedir socorro. En el tiempo que esté aquí voy a intentar sacarlo adelante», insistió.

Aseguró que en Lugo ya ha «visto fútbol y posibilidades de gol», pero el equipo canario estuvo «muy mal atrás» y eso le «duele».

«No siento vergüenza porque este es mi equipo. No estoy orgulloso de lo que hemos hecho, pero, mientras esté aquí, voy a intentar sacarlo adelante. Mi trabajo es este y no me voy a esconder», sostuvo.

Además, explicó que ha utilizado «defensa de cuatro, con David de lateral derecho y Cala y Deivid de centrales» y dijo que «Lemos ha jugado de extremo».