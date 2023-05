El Gran Canaria es un agujero negro: solo 4 puntos de los últimos 15 posibles

Pocos equipos de la categoría pueden presumir de un factor ambiental como del que disfruta la UD cada vez que juega como local, con medias de asistencia al Gran Canaria superiores a los 20.000 espectadores. Pero lo que estaba llamado a convertirse en una vitamina insuperable para asegurar resultados y puntos se ha convertido, paradojas del fútbol, en una suerte de perdición, a la luz de los números y de una tendencia que está arruinando las opciones de ascenso directo. Sin ir más lejos, el último tropiezo en casa, frente al Villarreal B, impedirá, salvo carambola impensable, que Las Palmas certifique su salto de categoría el próximo sábado en Cartagena y no se sabe todavía si terminará abocando a una promoción que nadie deseaba.

La UD lleva sin ganar un encuentro en su feudo desde el pasado 26 de febrero (2-0 a la Ponferradina) y acumula cinco comparecencias consecutivas como local cediendo: cuatro empates (Málaga, Sporting, Levante y Villarreal B) y una derrota (Oviedo). De hecho, sus dos únicos triunfos en las once últimas jornadas se han producido a domicilio (Albacete y Eibar), lo que acentúa una inusual sequía en la isla y que hoy explica gran parte de las incertidumbres clasificatorias abiertas a falta de dos partidos para el cierre del calendario regular.

En el global de los partidos como anfitrión (20), se han capturado 35 puntos, un porcentaje inferior al del Granada (52), Alavés (43) o Eibar (40). De hecho, de los primeros cinco clasificados es el grupo dirigido por García Pimienta el que más unidades se ha dejado en su condición de defensor de la plaza. Ante su afición, han sido más los partidos en los que no logró el triunfo (11, divididos en 8 empates y 3 derrotas) que en los que sí lo hizo (9).

Esta fragilidad no termina de explicarse en la plantilla, siempre agradecida al calor que reciben de su gente y que en numerosas ocasiones ha reconocido el sentimiento de deuda contraído por no poder corresponder a semejante fidelidad con lo que da de comer, que es ganar. Por muchos méritos expuestos y episodios de mala suerte, que también se han dado, se asume en la UD que el premio que ansían sus socios y simpatizantes no se mide en rendimiento ni esfuerzos y sí en victorias por la naturaleza de un proyecto en el que todo lo condiciona estar la campaña que viene en la máxima categoría.

«Ya toca ganar en casa», reconocía el pasado viernes García Pimienta como última confesión en voz alta al respecto consciente de que hacerse fuerte en territorio propio tenía un valor capital para blindar una de las dos primeras plazas y evitarse el peaje de eliminatorias a vida o muerte como aconteció el curso pasado.

Por si fuera poco, la última jornada será en Siete Palmas y recibiendo a un Alavés que podrá llegar metido de lleno en la lucha por el ascenso directo. los antecedentes no aseguran nada pero, por ahora, pesan y mucho a la hora de hacer vaticinios en esa fecha que se atisba en el horizonte como definitiva. No parece que antes se vaya a aclarar nada y gracias, en parte, al agujero que hay en el Gran Canaria.