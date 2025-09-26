Que los golpes retumben en la mesa

La UD Las Palmas recibe este sábado al Almería en otra pelea directa por el ascenso en la que aspira a dejar claras sus intenciones

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:46

Noche de tortas este sábado (20.00 horas) en un Gran Canaria que se vestirá de gala para albergar el primer gran partido de la temporada en Siete Palmas. UD Las Palmas y UD Almería medirán fuerzas en una colosal batalla de candidatos al ascenso a Primera División. Los de Luis García, tras tumbar a Real Sociedad B y Leganés, quieren su tercera victoria consecutiva. Y dar otro golpe sobre la mesa.

El camino hacia la élite pasa por convertir el Estadio de Gran Canaria en una fortaleza inexpugnable y ya se ha concedido demasiado en casa. El empate que sacó el Andorra y la derrota que le atizó el Málaga a Las Palmas en las primeras jornadas obligan a enseñar músculos y colmillo en Siete Palmas.

El rival, el Almería, venderá cara su piel. Apesar de no haber comenzado todo lo bien que le hubiese gustado, el conjunto andaluz es uno de los firmes candidatos para subir a la máxima categoría del fútbol español. De momento marcha en mitad de tabla con siete puntos —cinco menos que Las Palmas—. Aun así, en plantilla tiene futbolistas de un nivel total como Embarba, Arribas o Melamed.

Ante la posibilidad que ha venido tanteando Luis García durante toda la semana, todo indica a que Iván Gil y Jonathan Viera mezclarán juntos en la mediapunta. Y en la calidad de las botas de ambos, flotará en la gravedad la UD. Los talentosos se entienden e intentarán llevar volando como un avión a su equipo. Esta vía podría cerrar la puerta del once a un Manu Fuster que repartió la asistencia de gol en Butarque a Ale García.

El estado físico deEnrique Clemente podría decantar finalmente la alineación. De no llegar, sería Cristian el elegido para la defensa

La alineación estará condicionada al estado físico de un Enrique Clemente que quiere jugar, pero con el que no se va a correr riesgo alguno. Mika está descartado y Viti podría entrar en su primera convocatoria en lo que va de temporada.

Con todo, Horkas se mantendrá bajo palos por méritos propios y tendrá que volver a enseñar los guantes, porque peligro le va a caer a buen seguro. En la retaguardia, todo condicionado a Clemente, pero Cristian, bien físicamente, parte con cierta ventaja. Le acompañarían Barcia, Suárez y Marvin. En la sala de máquinas, Enzo Loiodice y Amatucci repetirán pareja en la creación y destrucción, mientras que todo apunta a que Viera y Gil alternarán mediapunta. Ale García y Lukovic buscarán el gol.

Es pronto y queda toda la Liga por delante, pero si se quiere lograr uno de los tres billetes para subir a Primera, hay que dejarlo claro ante otros rivales que sueñan también con volver a la élite. Y hoy hay que dar otro golpe. Que retumbe en la mesa.

Alineaciones probables

UD Las Palmas: Horkas; Marvin, Álex Suárez, Barcia, Cristian Gutiérrez; Amatucci, Enzo Loiodice, Iván Gil; Ale García, Jonathan Viera y Lukovic.

UD Almería: Andrés Fernández; Chirino, Monte, Bonini, Álex Muñoz; Baba, Gui, Arribas; Embarba, Melamed y Baptistao.

Estadio de Gran Canaria, sábado a las 20.00 horas, Movistar.