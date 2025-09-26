Luis García descarta a Mika Mármol, pero ve posibilidades para que lleguen Enrique Clemente y Viti

El entrenador de la UD Las Palmas analiza el partido de este sábado contra el Almería

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:22 | Actualizado 10:17h. Comenta Compartir

Enfrentamiento de altos vuelos el que cruzará este sábado (20.00 horas) a la UD Las Palmas y al Almería en el Estadio de Gran Canaria. Los amarillos llegan a la batalla después de ganar dos partidos seguidos y buscarán su tercer triunfo consecutivo. No será fácil y el técnico Luis García Fernández lo sabe. Por eso quiere que sus jugadores estén cien por cien concentrados. Minimizar errores será clave. En la mediapunta, Iván Gil y Viera podrían jugar juntos perfectamente. No estará, eso sí, Mika Mármol.

Rival de enjundia, que es candidato también a ascender a Primera División. «Son un equipazo, con grandes temporadas en Primera, un gran entrenador y una plantilla compensada en la que han invertido mucho dinero. Los conozco bien, sobre todo de mitad de campo para arriba. Pero estamos preparados y jugamos en casa, con nuestra gente, que la necesitaremos», inició Luis García en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria.

El equipo está «trabajando muy bien y mejorando aspectos» para «aportar soluciones a los jugadores de cara a distintas situaciones».

Va a ser un partido «bonito» de dos equipos que quieren el «balón» y ahí la UD es muy «buena». «El Almería, como el Leganés, es un claro candidato al ascenso».

Sobre Viera dijo que ha ido «mejorando» con el paso de las semanas y se mostró contento por los 45 minutos que disputó en Butarque. «Aportó muchísimo al equipo. Tengo claro si va a jugar de inicio o no, pero no lo voy a decir», bromeó el preparador amarillo.

En tanto en cuanto a las posibles bajas de Mika Mármol y Enrique Clemente descartó a Mika y dejó entrever la posibilidad de que Clemente sí esté «porque ha hecho algunos entrenamientos».

«No puedes tratar a todos tus jugadores igual, como a tus hijos. A uno le gustará que le des un abrazo y otro no querrá ni que lo toques. Hay conexiones con los futbolistas con los que no hace falta comunicarte mucho», aseveró el técnico.