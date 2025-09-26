Luis García descarta a Mika Mármol, pero ve posibilidades para que lleguen Enrique Clemente y Viti
Enfrentamiento de altos vuelos el que cruzará este sábado (20.00 horas) a la UD Las Palmas y al Almería en el Estadio de Gran Canaria. Los amarillos llegan a la batalla después de ganar dos partidos seguidos y buscarán su tercer triunfo consecutivo. No será fácil y el técnico Luis García Fernández lo sabe. Por eso quiere que sus jugadores estén cien por cien concentrados. Minimizar errores será clave. En la mediapunta, Iván Gil y Viera podrían jugar juntos perfectamente. No estará, eso sí, Mika Mármol.
Rival de enjundia, que es candidato también a ascender a Primera División. «Son un equipazo, con grandes temporadas en Primera, un gran entrenador y una plantilla compensada en la que han invertido mucho dinero. Los conozco bien, sobre todo de mitad de campo para arriba. Pero estamos preparados y jugamos en casa, con nuestra gente, que la necesitaremos», inició Luis García en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria.
El equipo está «trabajando muy bien y mejorando aspectos» para «aportar soluciones a los jugadores de cara a distintas situaciones».
Va a ser un partido «bonito» de dos equipos que quieren el «balón» y ahí la UD es muy «buena». «El Almería, como el Leganés, es un claro candidato al ascenso».
Sobre Viera dijo que ha ido «mejorando» con el paso de las semanas y se mostró contento por los 45 minutos que disputó en Butarque. «Aportó muchísimo al equipo. Tengo claro si va a jugar de inicio o no, pero no lo voy a decir», bromeó el preparador amarillo.
En tanto en cuanto a las posibles bajas de Mika Mármol y Enrique Clemente descartó a Mika y dejó entrever la posibilidad de que Clemente sí esté «porque ha hecho algunos entrenamientos».
«No puedes tratar a todos tus jugadores igual, como a tus hijos. A uno le gustará que le des un abrazo y otro no querrá ni que lo toques. Hay conexiones con los futbolistas con los que no hace falta comunicarte mucho», aseveró el técnico.
