Ganar o certificar la defunción

Ahora la campaña vuelve a hacerse interminable. Pero en esa ocasión, sí hay argumentos más que suficientes por el que hacer un drama. Con el encuentro de hoy, quedan cinco jornadas y, de nuevo, no hay meta que alcanzar. La Unión Deportiva descenderá. Puede que a las 19.15 horas, o puede que dentro de algunas semanas. Pero descenderá. El milagro ya no se tiene ni como posibilidad más remota.

Empatar o perder significaría estar en Segunda

Ciencia ficción para un equipo que no consigue los tres puntos desde el 1-0 al Málaga hace dos meses y medio. La sensación es que la UD , ahora mismo, no es capaz de ganar a nadie. Todo apunta a que el Estadio Gran Canaria acogerá, por primera vez en su historia, el descenso de los suyos. Una pérdida de categoría que no se produce en la isla desde el año 83 y que, 35 años después, puede volver a producirse.

Con Jémez habiendo hecho la cruz a varios de sus mejores jugadores (a otros directamente los echó del equipo), el once que se jugará la humillación y afrontará uno de los días más triste de la historia contemporánea de Las Palmas, no será ni el más competitivo ni el que puede ofrecer más resistencia. Eso ya quedó en un segundo plano Chichizola, Tana o Toledo no cuentan. A Bigas y a Peñalba ya no se les espera. Habrá que jugar con lo que quede, aquellos que no hayan tenido desplantes con el técnico. Ese es el mayor mérito que pueden hacer los jugadores para ganarse un puesto en la alineación. Aunque viendo el panorama, probablemente no suponga ningún premio.