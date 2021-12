Mel: «Ganar al Eibar servirá para reafirmarnos en la tabla»

Pepe Mel, entrenador de la Unión Deportiva, insistió este viernes en la importancia de dejar la victoria en el Gran Canaria por el valor anímico que supondría a la hora de estrenar 2022, que el primer choque será también de altura, ante el CD Tenerife.

«Con todos los que hemos jugado del playoff hemos competido, debemos seguir en ese camino. Ganar al Eibar, por la gente y por nosotros, será bueno para reafirmarnos en la tabla», indicó Pepe Mel en sala de prensa.

Sobre la posibilidad del cambio de aires en portería y pese al buen hacer de Valles en Copa contra el Valladolid, fue tajante: «No voy a cambiar a Raúl», dejó claro el preparador madrileño.

«No me gusta perder ningún partido y lo siento por mis futbolistas, porque es una vía menos para poder jugar», comentó sobre la eliminación copera.

Por otro lado, en tanto en cuanto a las posibles salidas en el mercado invernal, no quiso entrar en detalles, cuestionado por Maikel Mesa y Unai Veiga. «Tenemos un partido importante y pensar en eso nos puede distraer», expuso Mel.

«La reducción de aforo no es algo que nosotros tengamos que temer, no creo que a nosotros nos perjudique. El fútbol lo juega gente joven, que tiene vida normal y nosotros no somos Serlock Holmes. Tendremos una conversación con ellos porque luego tenemos un partido muy importante y vienen las fiestas. Si cae uno, lo normal es que caigan tres o cuatro», avisó el madrileño.