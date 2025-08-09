La UD gana, golea y avanza

En un derbi en Barranco Seco marcado por el sol y el calor, el equipo somete al Tenerife (3-1), ofrece progresos en su juego e ilusiona. Primeros minutos para Jesé

La UD de Luis García ya sabe lo que es ganar partidos, después de despachar este sábado al Tenerife (3-1) en Barranco Seco y, lo más importante, comienza a emitir señales. Para empezar, no necesitó un delantero centro para meter tres goles, dato elocuente después de sus recientes dificultades de cara a la portería contraria. A la espera de ese nuevo especialista del área que ha de venir, Fuster, Iván Gil y Mármol levantaron la mano como improvisados finalizadores. Hubo, además, un avance generalizado y con noticias añadidas para la esperanza, como los primeros minutos de un Jesé del que se espera todo.

Sin alardes pero con más orden e intensidad. Así mejoró la UD en su puesta en escena con respecto a actuaciones anteriores. Frente a un Tenerife poco contestatario y que vivió casi siempre en su parcela, el equipo se empleó con sensaciones más recomendables y respetando lo que quiere y ordena Luis García: balón, iniciativa, simetría y esfuerzo solidario. Barcia y Mármol siempre en el inicio de todo, trivote en la medular con Loiodice, Gil y Amatucci y bandas en las que Cristian, como interior, y Marvin, con todo el carril diestro para él, buscaban la amplitud. Fuster como verso suelto y Ale García arriba. El esbozo general del inicio dejó estos apuntes en forma de nombres propios.

La afición respondió y acudió a Barranco Seco pese a las altas temperaturas.

Costó coger el ritmo porque el calor en Barranco Seco, con un sol de justicia abrumador y viento ausente, era enemigo añadido, pero poco a poco el mecanismo colectivo arrancó y le dio otro aire al asunto.

Le falta cuajo a la UD pero, en agosto, todo es reversible y más cuando no hay puntos en juego. Eso sí, en comparación a los anteriores ensayos sí se localizaron avances. Piernas más frescas y sincronía entre líneas, tanto en la ofensiva como en el achique. Esa predisposición, muy activos Fuster y Gil en la zona ancha, alcanzó para tener bajo control a un Tenerife dedicado a las faltas y el balón dividido.

Tuvo una buena ocasión antes del descanso, enorme Horkas a espléndido testarazo de Maikel Mesa, justo a la media hora, y antes un chutazo arriba de Fabricio, pero nada más. Esos sustos aislados no discutieron al dominio de la UD, con más posesión que profundidad. Su único remate entre palos acabó dentro.

Así hizo Mármol el 3-0 en los primeros compases de la segunda mitad.

Fue a los quince minutos, tras saque de esquina de Gil, que peinó Mármol y embocó, de cabeza, Fuster, libre de marca y a placer. El 1-0 serenó y dio paso a largos ratos de intentonas sin éxito pero que le dan al grupo esa dosis tan necesaria de rodaje y conocimiento, fundamentalmente para el encaje de los nuevos. No hubo más goles porque tampoco se dieron ocasiones, pero gustó el esmero y la continuidad en el esfuerzo.

Sentencia

A la vuelta de vestuarios, premio gordo inesperado. En una falta sin aparente peligro, Iván Gil encontró una rendija para lanzar a la red y poner un 2-0 tan confortable como definitorio. Una ventaja que ya metía un latifundio de por medio. Y, al rato, Mármol, en una pretendida dejada de cabeza, la terminó colando para el 3-0.

Roto el partido, sin la emoción de un marcador infranqueable, cambios masivos (solo Horkas, Barcia y Loiodice completaron todo el choque en la UD) y minutos para seguir avanzando. Jesé, ovacionado por el respetable, se ganó el foco en este capítulo.