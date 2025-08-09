Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Recoba, de lo más destacado en la pretemporada. UDLP
UD Las Palmas - CD Tenerife, en directo

Fútbol ·

Tras el batacazo en el Trofeo Teide, los amarillos buscarán la primera victoria de la pretemporada en este derbi de revancha

Daniel Armas Ramírez

Daniel Armas Ramírez

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 9 de agosto 2025, 10:03

Actualizado Hace 5 minutos

Último partido de pretemporada para la Unión Deportiva Las Palmas, que se enfrentará al CD Tenerife en un nuevo derbi canario. Después de empatar la semana pasada en tierras tinerfeñas y caer derrotados en penaltis, el conjunto amarillo buscará la que sería su primera y única victoria antes del comienzo liguero.

El partido tendrá lugar en las instalaciones de Barranco Seco y comenzará a las 11:30 horas. Se podrá seguir en directo por Televisión Canaria y a través del minuto a minuto de CANARIAS7.

10:29

El ex Unión Deportiva Maikel Mesa, será de la partida en el conjunto blanquiazul. En el partido de la semana pasada empezó desde el banquillo.

10:27

ONCE INICIAL DEL CD TENERIFE

10:25

El partido dejó muchas dudas a menos de dos semanas para arrancar la competición. En el día de hoy deberíamos ver una Unión Deportiva mucho más intensa, rodada y con las cosas mucho más claras.

10:18

Recordar que la semana pasada ambos conjuntos se enfrentaron en una nueva edición del Trofeo Teide. Los amarillos sucumbieron en penaltis tras empatar en el tiempo reglamentario 1-1.

10:12

El encuentro podrá seguirse a través de las cámaras de Televisión Canaria y por nuestra cobertura de minuto a minuto en CANARIAS7.

10:11

10:10

Desde las 11.30 horas, la UD Las Palmas se enfrentará al CD Tenerife en el último partido de preparación antes de comenzar la competición oficial la próxima semana frente al Andorra.

10:07

BUENOS DÍAS A TODOS

Bienvenidos al segundo derbi de esta pretemporada 2025/2026

