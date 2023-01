El fichaje de Loren, en manos del Real Betis

Pasan las horas y todo juega a favor de la UD, actual líder de la Segunda División. No hay prisas, ni mucho menos, en los despachos de Pío XII, donde entienden que la plantilla es sobresaliente y tiene material de sobra Pimienta para ejecutar el ascenso soñado. La guinda del pastel sería Loren Morón, pero el empeño del Real Betis Balompié en incluir una compra obligatoria del delantero en caso de subir a Primera no convence a Las Palmas.

Los amarillos priorizan en el hecho de adquirir en propiedad en verano a Sandro y a Marvin Park, por quien tienen opciones de compra y en quien privilegian el gasto del dinero. Loren gusta, y mucho, a todas las instancias de la UD. Pimienta es el primero que desea al pistolero marbellí, consciente de que subiría todavía más la competencia y aportaría, además de experiencia, un olfato goleador tremendo. Pero no a cualquier precio.

Tiene tarea Luis Helguera, renovado hasta 2026, en estos dos días que restan para que cierre el mercado invernal. Será a las 23.00 horas de este martes. De momento, Las Palmas no se mueve de su postura: cesión, sí; opción de compra, no. El jugador es prioridad por encima de otros nombres que maneja la dirección deportiva, pero de momento está todo en manos del Betis, que con el paso del tiempo, si no encuentra una salida al futbolista, podría cambiar del opinión y proceder al préstamo sin dichas condiciones.

Loren, que solo piensa en la UD en caso de bajar a jugar a una categoría inferior a la que está, estaría apretando a su club, el Betis, para que le deje marchar cedido, así libera una ficha y también permitiría, económicamente hablando, que pudiera incorporar a otro ariete el conjunto del Benito Villamarín. Su entorno descarta otras opciones de Segunda, incluida la del CD Tenerife, donde ya se habrían retirado de la puja por los deseos del malagueño de lucir los colores amarillos del eterno rival.

En definitiva, Las Palmas espera que el Betis ceda a Loren sin esa cláusula de compra obligatoria en caso de ascenso. En el club isleño quieren poder decidir si se compra luego en propiedad o no al marbellí, dependiendo de su rendimiento en Gran Canaria, claro. El Betis, en principio, ni se plantea ese tipo de préstamo. Ahora habrá que ver cuál es la necesidad real de los sevillanos de darle puerta para hacer hueco y, cómo no, la del propio delantero en jugar en la UD por convencimiento. El propio agente del profesional, Loren Del Pino, ha confirmado que Las Palmas es su gran prioridad, pues la experiencia en el Espanyol no cuajó y preferiría incluso bajar a Segunda para gozar de más oportunidades y volver a despuntar.

Por contra, y pese a que desde varias partes de la península coloquen a Florin Andone fuera de la UD, fuentes el club consultadas por este periódico niegan esa posibilidad. «No, no se va a ir en este mercado», aseguran desde los despachos de Pío XII. Sin ir más lejos, con la lesión de Sandro Ramírez, el rumano jugó los minutos finales en la victoria contra el Huesca (1-0).