Del fiasco de las rotaciones a los fijos

Álvaro Jiménez y Óscar Clemente volverán al once inicial. / udlp

Los tres partidos en menos de ocho días obligaron a García Pimienta a repartir protagonismo. El técnico de la UD, sabiendo lo larga y dura que es la temporada en Segunda División, dosificó esfuerzos contra el Burgos. Hasta tres cambios hizo en la retaguardia, uno forzado por la sanción de Álex Suárez, y otros dos en la delantera. Pero el plan no cuajó como le hubiese gustado, pues cayó derrotado por primera vez esta campaña delante de sus aficionados en el Gran Canaria.

Atrás sentó a Sergi Cardona y a Eric Curbelo, lo que dibujó una zaga inédita este curso, con Enrique Clemente, Sidnei, Coco y Marvin, que luego cayó lesionado y que apunta a que estará varias semanas en el dique seco. La acumulación de amarillas de Álex Suárez tampoco dio mucho margen de maniobras, pero nadie entendió que Eric, que iba a ser suplente para coger oxígeno tras jugarlo todo anteriormente, no forzase la quinta cartulina en Huesca. Si el plan era que descansara ante el Burgos, claro, porque luego salió para jugar dos minutos en detrimento de un Sidnei que estaba completamente fundido.

En el flanco ofensivo también hubo movimientos. Intentó Pimienta meterle nervio al asunto, sabedor de las cartas defensivas que iba a jugar el Burgos, con las líneas muy juntas y el equipo hundido sobre su área. Ahí intentó crecer Las Palmas, con Benito corriendo y Pejiño regateando en busca de unos espacios que no se abrieron jamás. Tampoco cuajó la jugada del catalán, que acabó añadiendo a Marc Cardona, Vitolo y Moleiro en los minutos finales del encuentro.

Para el choque de titanes que acogerá este domingo el Gran Canaria (17.30 horas) y para el que se espera otra gran entrada, Pimienta recuperará a sus hombres de confianza. En la línea defensiva volverán los fijos: Álex Suárez, Eric Curbelo y Coco. Enrique Clemente y Sidnei se sentarán en el banco, mientras que Marvin verá el partido desde la grada al estar lesionado. En la sala de máquinas, aunque Fabio oposita a ser el ancla, Mfulu y Enzo Loiodice repetirán en el doble pivote, con Viera por delante generando fútbol y ocasiones.

En los costados, Óscar Clemente y Álvaro Jiménez, que se han ganado toda la confianza del preparador catalán, ganan enteros para intentar retomar el vuelo. El tinerfeño, que siempre cae al centro, está ofreciendo su mejor nivel desde que llegó a Las Palmas, mientras que el cordobés, cedido este mismo verano por el Cádiz, ha caído de pie en Gran Canaria.

En la punta de la delantera también podría haber novedades, pues la UD necesita gol, luego de quedarse seca en las dos últimas jornadas del campeonato. Y ahí Pimienta podría acudir a su pichichi: Marc Cardona. El ariete anotó de vaselina frente al Burgos pero el colegiado de la contienda anuló el tanto por una falta previa donde no añadió la ley de la ventaja. Tampoco descarta la posibilidad el entrenador amarillo de juntar a Marc y a Sandro, este tirado a banda izquierda para recibir ya de cara a portería.

Con todo, habrá novedades en el once inicial de una UD que necesita sacudirse el letargo y volver, por fin, a la senda de las victorias. El calendario no arroja tregua y no va a esperar por nadie. Los tres puntos se cotizan al alza.