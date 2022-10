«Espero que a Viera le salga uno de sus peores partidos, frenarle será un reto»

Tardó en dar el salto al fútbol profesional, pero su trabajo y buen hacer recogió los frutos cuando, la temporada pasada firmó por el Lugo. El espigado central grancanario, a sus 29 años, sigue levantando su muralla particular en tierras gallegas. Suma cinco encuentros disputados y un gol, muy celebrado, al CD Tenerife, en la presente campaña.

–La temporada pasada no sumó minutos contra Las Palmas, ¿cuántas ganas tiene de medirse contra el equipo de su tierra?

–La primera vuelta no pude estar por una lesión de pubalgia y ya en la segunda por decisión técnica. Estuve en el banquillo, pero no pude jugar. Siempre, un partido contra la UD, que es el equipo de tu tierra, especial. Vas con ganas, motivado.

–En su día, antes de recalar en el Lugo, estuvo en la agenda de la UDpara reforzar la zaga. Su nombre sonó para reforzar a los amarillos.

–En su día se nombró algo, aunque no llegó a mucho más. Pero es un reto bonito jugar este partido, la verdad. Lo afronto con mucha motivación.

–Reto mayúsculo en el Anxo Carro contra un equipo que está en la segunda plaza de la tabla clasificatoria y que llega invicto al choque en Lugo.

–Es cierto que vienen en muy buena dinámica, no han sido derrotados todavía. Este año están haciendo las cosas muy bien. Han hecho muy buenos partidos. Nosotros sabemos de ello. Estamos yendo de menos a más y es verdad que hace unas jornadas que no conseguimos los tres puntos. Estamos cada vez mejor, con las ideas claras y queremos hacernos fuertes en nuestro campo, el Anxo Carro para seguir en buena dinámica.

–Como dice, van de menos a más y ya la campaña pasada le ganaron en su fortín a los isleños.

–La verdad es que sí, intentaremos hacerles un partido incómodo. Sacar músculo en cada choque. Que se juegue el encuentro a nuestro ritmo porque sabemos que Las Palmas es un equipo de mucho nivel con muy buenos jugadores. Nos estamos preparando de la mejor manera posible estos días para llegar a tope y que los puntos se queden en casa.

–Y usted como jefe de la zaga ya.

–Empecé jugando y luego tuve la mala fortuna de la expulsión al Tenerife, que me metieron dos partidos de sanción. Luego el equipo venía de victoria y entré en convocatoria para después volver a ganarme el sitio. Con trabajo, como siempre, así soy yo. Haciéndome un líder ahí, con muchas ganas y creciendo.

–Por arriba no va mal, que se lo pregunten al CD Tenerife. Lo celebraría con gusto.

–Siempre es especial marcar un gol y cuando lo haces por las zonas cercanas a tu tierra (ríe), con la rivalidad que hay, pues es más especial aún, pero cada gol que pueda meter lo celebraré igual o con más ganas. Querrá decir que estoy haciendo las cosas bien. Ahora toca seguir creciendo en defensa y tratar de dejar la portería a cero, que es primordial para nosotros.

–Le llegó tarde la oportunidad del fútbol profesional. Pero ahí estuvo para aprovecharla.

–No me llegó a las edades a las que suele llegar a la mayoría de futbolistas, pero bueno, yo seguía trabajando con la misma ilusión que siempre he tenido. La aproveché. Tuve mala suerte con la lesión el año pasado, pero pude acabar la temporada jugando y cogiendo confianza. Este año estoy viviendo esto como el que vive algo que le gusta. Disfrutando.

–Enfrente tendrá a Jonathan Viera, ídolo en su tierra. ¿Cómo le va a parar?

–Todos le conocemos. ¿Qué voy a decir yo que no sepa la gente? Como él hay muy pocos, es de superior categoría. Siempre es un plus de motivación tener a alguien tan bueno como él enfrente porque quieres frenar todos los ataques que él cree. Que no esté cómodo. Ese es un reto muy bonito si estoy en el campo. Espero que le salga uno de los peores partidos (ríe a carcajadas).

–También tendrá que pegarse con Sandro Ramírez, que apunta al once titular.

–Es otro jugador de una categoría superior. Sus números y su trayectoria lo avalan. Nos tocará estar muy concentrados porque esperamos un partido en el que los mínimos detalles marcarán la diferencia. Sabemos que, para competir contra jugadores así, debemos estar al 200%. Estamos capacitados para sacarlo adelante. Nos sobra ilusión.

–A usted también tendrán que amarrarle en corto en las jugadas a balón parado.

–Tengo la ventaja de mi altura, que quieras o no me viene muy bien el juego aéreo. Siempre que pueda tener opciones, iré con todo a rematar. Vamos a ver si creamos ocasiones y todo sale bien. Esperemos que así sea.

–Tener en el Tamaraceite, a su lado en la retaguardia, al jugador con más partidos en la historia de la UD como es David García, le habrá curtido para doctorarse en defensa y llegar a Segunda División. ¿Qué aprendió de él?

–Estar con David me vino muy bien. Crecí mucho y maduré a su lado. Fue justo el año antes de dar el salto al fútbol profesional. Tácticamente y en todos los aspectos aprendí mucho. Todos sabemos el jugador que es y le estoy muy agradecido. Aprendí a ser un líder en la defensa. Me enseñó mucho, venía con mucha experiencia. Venía de donde venía y cada día era un trabajador ejemplar, siempre con una sonrisa y mucha humildad. Me llegó bastante estar a su lado.

–Su adaptación a Lugo ha sido buena y se aprecia viéndole jugar. Hay idilio con la grada.

–Aquí se vive bien, lo único la adaptación al clima. Aquí llueve y hace mucho frío. Pero adaptarse dentro de la familia que tenemos en este vestuario es fácil. Todo lo externo es fácil cuando estás feliz en un sitio.

–Acaba contrato en junio de 2023. ¿Dónde se ve después?

–Ya se verá el destino que viene. Aquí estoy feliz, viviendo el día a día. Lo demás se irá viendo.