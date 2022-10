La falta de puntería como principal obstáculo

La UD Las Palmas naufragó y terminó sin marcar frente al Ibiza. La falta de pegada fue evidenciada durante todo el choque que finalmente terminó en empate que supo a poco.

El técnico amarillo, García Pimienta, no optó por alinear a un nueve puro en la delantera. Jugó con la baza de Álvaro Jiménez y el desparpajo de Alberto Moleiro por bandas. Como referencia en ataque, alineó a Pejiño, que fue uno de los más incisivos en el ataque. Cuando la UD creaba peligro casi siempre era por mediación del jugador de Barbate. Sin embargo, hacía falta la mala idea de un killer en los últimos metros.

El equipo, que había estado muy fino de cara a puerta en los anteriores partidos de la presente campaña, en este, no se obtuvo un final feliz. No pudo ser, porque la pelotita no quiso entrar, y porque quizás, la suerte, no estuvo de su lado.

Pero la UD tiene mucho margen de mejora en ese sentido, ya que es un equipo con jugadores de máximo nivel en la categoría. Bien es cierto, que un club que pretende estar arriba a final de temporada, no puede desaprovechar tantas ocasiones. Para ser exactos, 25 fueron los disparos que realizó el equipo amarillo frente al Ibiza, de los cuales, entre los tres palos fueron 6.

La parte positiva de la tarde en el Gran Canaria fue que Sandro Ramírez volvió a sumar minutos, y en Lugo ya podría ser titular, si el míster así lo cree conveniente. Por su parte, Florin Andone no entró, pero estaba a disposición, en el banquillo, por si el equipo lo necesitaba. Después de su lesión, el internacional con Rumanía podría tener sus primeros minutos tras debutar contra el Leganés.

Además de las posibles reincorporaciones para este doble compromiso liguero, la UD sigue intratable en defensa. Aún en el feudo de Siete Palmas, el conjunto grancanario no ha encajado ni un solo gol. Los resultados en casa son más que notables: tres victorias y dos empates, sumando así un total de cinco goles a favor y cero en contra. Datos satisfactorios.

A pesar de no vencer el pasado sábado, la UD Las Palmas se mantiene en ascenso directo. Pincharon Cartagena (1-2) frente al Leganés, y el Alavés (3-0) que sucumbió ante un Burgos que va muy en serio. Ahora, la UD se pondrá el mono de trabajo para mejorar la efectividad de cara a puerta.

250 partidos del capitán

El capitán, Jonathan Viera, sigue haciendo historia. El 21, que cuajó un gran partido frente al Ibiza, cumplió 250 encuentros con la elástica amarilla. El Mago de La Feria sigue cosechando récords y éxitos en el equipo de su tierra. Ahora, igualando a un mito como es el portero argentino Daniel Carnevali, a quien superará en los próximos días.