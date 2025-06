Escaparate para Alberto Moleiro

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 10 de junio 2025, 09:19 Comenta Compartir

El Europeo sub-21 que arranca mañana en Eslovaquia se contempla en la UD como la pasarela que puede terminar de disparar la cotización de Alberto Moleiro, el jugador más valioso de la plantilla y que, con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, está en boca de varios clubes nacionales y extranjeros. De momento, no hay ofertas en Pío XII por el atacante tinerfeño, si bien se da por hecho que el verano «será largo» en este particular, dada la determinación de Moleiro de seguir compitiendo en la máxima categoría y la postura de fuerza de la entidad, abierta a negociar pero a partir de una cantidad sustancial (15-20 millones como mínimo sin debates). Que el vínculo contractual finalice en junio de 2026 también es un condicionante a considerar en esta carpeta caliente y que puede deparar novedades en cualquier momento.

La participación del canterano con el combinado entrenado por Santi Denia ofrece la oportunidad inigualable de reforzar su cartel a ojos de todo el continente, pues parece segura su cuota de protagonismo en una España que parte con cartel de favorita y candidata a todo. Sin duda, un rendimiento notable abriría nuevas posibilidades en el mercado dado que, habitualmente, este tipo de competiciones, con valores de futuro a corto y medio plazo, son un caladero propicio para ojeadores y clubes que buscan inversiones a precios alejados de la inflación que impera en el ámbito profesional.

El planteamiento de la UD pasa por «salir ganando» ocurra lo que ocurra, esto es, beneficio económico en caso de traspaso o beneficio deportivo si Moleiro no se moviera de Barranco Seco. De ahí la tranquilidad con la que se afronta lo que venga. Miguel Ángel Ramírez y Luis Helguera conocen los deseos de Moleiro, si bien anteponen los intereses del club y confían en que todo se salde de una manera amistosa en cualquiera de las direcciones. Hay buena sintonía entre las partes, lo que favorece los puentes de entendimiento.

Ampliar El atacante tinerfeño, en un entrenamiento.

En una reciente entrevista concedida a La Razón, Moleiro admitía que no tiene claro su futuro: «Yo ahora mismo no sé lo que va a pasar, estoy centrado en el Europeo y nada más que eso. ¿Mis lágrimas en el último partido en casa? No fue por una despedida ni nada de eso, simplemente por impotencia de no poder ayudar más al equipo y por el descenso, que a todos nos duele».

«Nunca he jugado en una competición como esta y estoy muy contento y con muchas ganas. Lo primero que esperamos es pasar la primera ronda, llegar a cuartos y, a partir de ahí, empezar a enfocar el Europeo de otra manera. E individualmente, me gustaría sumar lo máximo posible, tanto dentro del campo como fuera. Todo lo que sea sumar, haciendo grupo, con buena relación entre mis compañeros, con goles, asistencias… Es un buen deseo», añadió ilusionado.

Ampliar Juanma Herzog también jugará este certamen.

En línea paralela también se prestará atención a Juanma Herzog, también citado para la ocasión y con posibilidad de lucir, si bien su fama no alcanza a la de Moleiro, está renovado hasta 2027 y tampoco parte con el rol de titularísimo para el seleccionador. El central está en agendas de Primera, se ha hablado del Betis como una de las posibilidades, pero en ningún caso hay la premura que sí se da con su compañero por la situación en la que está inmerso.

Debut ante la anfitriona del campeonato

España debutará en el Europeo sub-21 este miércoles, desde las 17.00 horas y frente a Eslovaquia, anfitriona del campeonato. Sus siguientes compromisos serán el sábado, también a las 17.00 horas, contra Rumanía y finalizará la fase de grupos el martes 17 de junio midiendo fuerzas a Italia (20.00 horas). Los dos primeros partidos serán en Bratislava y el último en la ciudad de Trnava. Hay confianza plena en lograr la clasificación para los posteriores cruces, en sistema de eliminatorias. El equipo nacional es el vigente subcampeón y busca hacerse con el entorchado en esta edición de 2025. El seleccionador Santi Denia ya ha reconocido que ese es el objetivo y asume toda la presión de devolver a la sub-21 a la cima.