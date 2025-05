«¿Quién va a pagar por Moleiro si queda libre el año que viene?»

En la UD no han recibido ofertas por el jugador ni las esperan porque su cláusula, ahora de 30 millones, es lo suficientemente disuasoria

Alberto Moleiro es uno de los nombres del momento en una UD en plena reconstrucción. El atacante tinerfeño aparece en las agendas de numerosos clubes, mayoritariamente nacionales, que desean aprovechar el descenso a Segunda de su equipo para poder captarlo en condiciones especialmente favorables. Pero en Pío XII, abiertos siempre a negociar pero nunca a regalar, no ven factible su salida este verano por mucho que los rumores aumenten de intensidad, especialmente desde un Villarreal que suena con fuerza como uno de sus pretendientes. Fuentes de la entidad han confirmado a este periódico que «bajo ningún concepto» se van a admitir rebajas en la cláusula de rescisión liberatoria del futbolista, que pasa de 60 a a 30 millones de euros, cantidad igualmente disuasoria para los que quieran sondear su situación. Y aunque habría disposición a llegar a un acuerdo «siempre que fuera beneficioso para los intereses del club», ni hay ni se esperan ofertas que puedan alcanzar los baremos exigidos.

«¿Quién va a pagar por un jugador que queda libre el año que viene como es el caso de Moleiro? Y puestos a pagar, jamás sería una cifra que se aproximara a lo que nos haría sentarnos a hablar», razonan desde Pío XII, donde atribuyen al ruido habitual de estas fechas las informaciones alusivas al jugador.

En este punto, no se descarta en absoluto que Moleiro continúe en el proyecto de Segunda División, un supuesto que se veía inviable no hace mucho pero que puede coger fuerza si avanza el verano y no se reciben propuestas convincentes a ojos de la directiva presidida por Miguel Ángel Ramírez.

Precisamente fue Ramírez quien, el pasado 15 de mayo, en su última comparecencia pública, anunció que la UD cuenta «con todos los jugadores» que considere válidos para el futuro y están en disposición de «afrontar los contratos» que tienen suscritos. Una muestra del músculo financiero del que se dispone, pese a todo, y que mantienen la posición de fuerza de la institución ante las pretensiones ajenas por alguno de sus activos de la primera plantilla.

La imagen de Moleiro en soledad, tras el partido frente al Leganés, y en el banquillo local del Gran Canaria, se hizo viral y deprendió aroma a despedida. Con gesto abatido y ojos vidriosos, conmovió a todos por su lenguaje gestual, cabizbajo y una pose de abatimiento total. Muchos interpretaron, cargados de razones, que uno de los ídolos de la grada quería escenificar, de esta manera, su adiós, pese a tener contrato hasta 2026.

Y pese a que puede que sea su deseo el de emigrar, en la UD no pierden la compostura y se muestran convencidos de que si tiene que seguir, será de los que tiren del carro y encabece la faena para el ascenso.