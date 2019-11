Mel: «En Segunda suben los vestuarios»

Pepe Mel tira de experiencia y huye de los nombres propios para poner en valor el buen hacer del grupo. «La UD no depende de Viera o de Pedri», aseveró el preparador madrileño. Además, pide a los suyos «centrarse en el juego» y no en las polémicas arbitrales: «El VAR no nos ha dado nada», afirmó