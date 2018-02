Emenike está lesionado en la rodilla derecha

«Lesión osteocondral a nivel del condilo femoral interno y tumefacción en ligamento lateral interno de la rodilla derecha», detalló el gabinete de prensa institucional en un comunicado oficial que no cierra las dudas ni pone fecha a su vuelta al trabajo grupal. «Dada la naturaleza de la lesión no se puede indicar con seguridad el tiempo que estará de baja, si bien se espera que pueda incorporarse a los entrenamientos en los próximos días», rezó en sus previsiones.

Emenike, que llegó procedente del Olympiakos , pasó sin problemas los reconocimientos médicos pertinentes y reunía todas las garantías para integrarse al equipo. Sin embargo, en el entrenamiento del pasado jueves, se lastimó en una rodilla durante un entrenamiento y, de hecho, ya ha sido sometido a pruebas en la articulación afectada. Se desconoce el alcance de la dolencia, si bien se confía en que no sea grave. Por lo pronto, el ariete africano está en manos de los fisioterapeutas para acelerar su puesta a punto y reducir la inflamación.

Emenike está lesionado en una rodilla y sigue tratamiento de rehabilitación específico con el fin de que pueda estar disponible lo antes posible. He ahí la verdad del caso del ariete nigeriano, fichado a última hora en el mercado invernal que cerró el pasado 31 de enero, y que, a diferencia de las otras apuestas invernales, todavía no ha podido debutar pese a llevar varios días ya integrado en la plantilla. Paco Jémez no ha podido convocarlo para los partidos ante Málaga y Athletic y, aunque en la rueda de prensa que dio el pasado jueves no argumentó sus ausencias («es una incógnita»), la realidad es que había un motivo médico de por medio que impedía su disponibilidad. Anoche, el club facilitó en la página web la explicación correspondiente después del suspense suscitado.

Habían circulado informaciones que aludían a su sobrepeso como motivo principal de que no hubiese entrado en la rueda competitiva. Ayer, Toni Cruz, director deportivo del club, desmintió este extremo y hasta se tomó con sorna el asunto. «Han salido tablas de peso y demás... No tiene que ver con eso, es por otro asunto», indicó.

Y, a renglón seguido, comparando su situación con la vivida por Sergi Samper, que se rompió en septiembre, en puertas de su debut, matizó que se trata de un motivo de índole físico.

«Esperamos que el entrenador pueda contar con él. Hicimos ocho incorporaciones y todas son decisiones del técnico si juegan o no. La incorporación de Ezekiel tiene que ver con que se trata de un perfil diferente. Le damos una posibilidad más al entrenador para que pueda elegir según el modelo de juego que estime en cada partido. Emenike tiene un problema que esperemos se quede en nada. Yo no soy el que decide el que juegan o no. Hablo de asuntos administrativos. El entrenador es el que decide», ponderó el ejecutivo de la entidad al respecto.

Salvo evolución milagrosa, parece poco probable que llegue a tiempo para la próxima jornada. Lo que es seguro es que no se va a arriesgar hasta que no se considere que está en óptimas condiciones para pujar por un puesto en el once. Jémez así lo quiere. Se entiende que llegará a tiempo para reivindicarse con tres meses por delante de competición.