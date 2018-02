Jémez: «No miro el carné para hacer el once»

Victoria balsámica para regalar una vida extra a la UD que recorta distancias con el Deportivo y el Levante y que, como no, entierra al Málaga en lo más hondo de la tabla clasificatoria. Paco Jémez, técnico de Las Palmas, reconoció la importante del triunfo ante un rival directo y habló sobre la alineación titular, que, por primera vez en mucho tiempo, contó solo con un canterano de inicio.

«No miro el carné de identidad, ni edad ni de dónde son para cada partido. No me había dado cuenta de que solo había un canario en el once», explicó el preparador. «En el ir y venir voy a buscar las mejores combinaciones, pero me da exactamente lo mismo de dónde sean», sentenció con firmeza.

«Ahora los partidos los vemos como que somos capaces. Un resultado bueno, por uno malo del Levante, te hace ponerte en una situación pareja, cosa que hace tres semanas era impensable. Ahora debemos seguir sumando porque la presión que podemos meter es muchísimo mayor», dijo Jémez al concluir el choque.

«Cuando dije lo de mercenarios, me refería a que he estado en muchísimos equipos. Puedo ser mejor o peor, pero donde yo he estado nadie puede decir que no he sido un gran profesional. He trabajado por dinero. A los clubes puedes coger más o menos cariño, pero así he sido internacional y he buscado la motivación», reflexionó.

«Prefiero un mercenario que otro con otro tipo de motivaciones volátiles, que mientras le pagues, rinde. Para eso estamos todos aquí. Y no por eso eres peor profesional que otro que lo haga por amor al arte. Aquí nos estamos jugando todos el futuro de nuestras familias, si hay algo que motive más que eso que venga y lo diga», zanjó.