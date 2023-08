Pimienta: «Estoy convencido de que las cosas van a ir bien»

García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas, dijo este viernes estar «convencido de que las cosas van a ir bien» al expresar sus sensaciones previas al debut liguero del equipo en LaLiga EA Sports 2023-24 y que le ha deparado duelo ante el Mallorca en el Gran Canaria (18.30 horas).

«Hemos llevado a la perfección el plan que teníamos en pretemporada de cargas de trabajo y de reparto de minutos. Al final surgen problemas como los de Fabio o Moleiro, que son imprevisibles, pero estamos preparados. Ojalá podamos ser dominadores, aunque nos espera un rival férreo, sólido y solidario en defensa como es el Mallorca«, analizó.

Pimienta avanzó que tanto Munir como Araujo no están para jugar noventa minutos («debemos ir con cuidado con ellos para que no se lesionen») y que contará «al 100%» con Sergi Cardona pese a que el pasado martes se anunció su probable venta al Olympiacos griego. Además, en su plan para la portería no contempla «rotaciones» y aseguró que «sería buena señal que un portero acabara jugado toda la temporada».

«Agradecido» a la afición por la magnífica respuesta que ha tenido en la campaña de abonados, lo que añade «responsabilidad» a su equipo, el preparador catalán también se refirió a los fichajes que quedan por venir, luego del anuncio de hoy del central Mika Mármol.

«No queremos fichar para rellenar la plantilla. Estoy convencido que hasta el 31 de agosto tendremos cambios. Si fuera por mí, cerraría hoy mismo el mercado. Pero no es un problema solo nuestro. Si encontrarmos el perfil de lo que necesitamos lo firmaremos. Si no, tiraremos del filial y esperaremos al mercado de invierno«, argumentó.