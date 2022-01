Ale Díez: «A los Reyes le pedimos el ascenso»

«A los Reyes Magos le pedimos que podamos celebrar en ascenso a Primera en mayo o en junio, me da igual. Ojalá que se pueda cumplir este deseo». Ale Díez, lateral de la UD Las Palmas, expresó hoy de esta manera el sentir que tiene la plantilla para este 2022 recién estrenado y que dejó, como primera gran noticia, el triunfo en el derbi ante el Tenerife el domingo pasado.

Eso sí, Díez tiene clara la receta para lograrlo y que pasa «por la portería a cero» ya que, reparó, la UD «tiene cañones arriba» y garantizará buenos resultados si logra mantener a salvo su área«.

Cuestionado por el estado anímico del grupo, saboreó lo logrado en el Heliodoro: «Estamos muy contentos por haber ganado ese partido, que era muy importante para todos nosotros. Estamos muy felices, aunque nos quedó la pena de que la afición no lo pudo disfrutar en directo, si bien es seguro que lo vivió en casa. Este resultado nos ha dado una gran motivación para recibir ahora al Almería».

«Sabemos que el Almería viene con bajas y tras una derrota. Pero hablamos, probablemente, de la mejor plantilla de la categoría y seguro que presentarán un buen once. Sabemos que tenemos que afrontar este partido como hicimos en el derbi. Venimos de hacer un partido muy completo», añadió.

Sobre su rol en el equipo, suplente habitual por detrás de Álvaro Lemos, aunque ahora, por la lesión del gallego está contando con mayor protagonismo, explicó: «Al final trabajo todo el año para jugar y estar en el once. Siempre quiero aprovechar al máximo las oportunidades y, aunque sea una pena que entre por la desgracia de Lemos, con el que tengo una relación muy buena, siempre trato de hacerlo lo mejor posible cuando juego.

«El míster me pide que sea un lateral ofensivo -abundó- aunque, también, que no pierda la concentración defensiva. Siempre me transmite tranquilidad».

Ale Díez también se refirió a la situación de inseguridad generada por los contagios de covid-19 y que afectan a todos los equipos. Reconoció que «hay una gran incertidumbre cada día» ya que la nueva variante «es más contagiosa e incontrolable», por lo que trata de seguir las pautas de «tener máxima precaución y estar en casa» para minimizar riesgos.