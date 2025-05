Despedida y cierre en Cornellá

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 23 de mayo 2025, 18:26 Comenta Compartir

Como la semana pasada, una UD en liquidación pasea el poco cartel que le queda en Primera División camino ya de la categoría de plata. Y enfrente, tal y como sucediera con el Leganés, ahora tiene a un Espanyol que se le juega y está agarrado al límite a sus opciones de permanencia, reales y tangibles porque dependen de que gane sin más carambola que pueda amenazarle. Llega a la última jornada con vida y eso es oro que quiere abrillantar, en contraste con el proyecto siniestrado de Diego Martínez, al que le ha sobrado calendario y faltado argumentos. El aliciente de la honra es tan romántico como vacío porque nada lo que suceda en la periferia de Barcelona va a reunir trascendencia alguna en la vida del equipo y del club, abocados ya al desastre que supone quedar desplazados del escaparate para los elegidos.

El desastroso balance de este 2025, que únicamente ofrece dos triunfos y que no han servido de nada, además de un rendimiento del todo sospechoso, ayuda poco a esperar de la UD señales de vida aunque queden para el anecdotario. Jugadores y técnicos y están a otra cosa. De hecho algunos ya ni estarán en el estadio, síntoma de que días así suponen un castigo insufrible. Claro que hay que cumplir con el protocolo, salir a jugar, tratar, si es posible, de no desmerecer el escudo, sudar y competir. Ganar o no, cuestión a la que se llega tarde, casi supone lo de menos.

Así tiene que preparar el partido Diego Martínez, que pisa una plaza en la que tampoco le fue bien. Dicen por allí «que vuelve al lugar del crimen» porque recuerdan que en el último descenso del Espanyol a Segunda él estuvo implicado directamente, pues fue despedido cuando ya no había solución posible.

La lista de convocados para despedir la temporada,

Una situación paralela a la que ha vivido ahora, aunque desde Pío XII convinieron que lo mejor era no tomar decisiones y así ha venido todo. No hay buen recuerdo del gallego en el Espanyol y él lo sabe. Esas cuentas pendientes, a las que añade las que deja en la UD, suelen funcionar como acicate motivacional, si bien, perdidas las esperanzas, tampoco hay por donde entrarle a la cuestión.

De ahí la incógnita del comportamiento del grupo en una guerra perdida que nadie imaginaba. Muchos en clave de despedida, empezando por el entrenador y a saber si la nómina que se contempla inicialmente no engorda con el paso de las semanas. Esa deserción imparable que vendrá en adelante.

Sin Sandro ni Moleiro

Sandro y Moleiro, dos de los importantes y a saber si siguen, se cayeron de una última lista de convocados en la que la cantera se abrió paso.Suena todo demasiado postizo porque mirar a las inferiores a modo de limosna no cuela. Un parcheo más que una convicción. No tienen culpa los chicos, que se toman esto a premio a diferencia de algunos profesionales que ni se planteban cumplir con la obligación de estar hasta el final. En esta transición se han colado Viera, Arturo, Diego Martín, Josito y Sergio Ruiz. Alguno con serias opciones de ser titular y el resto a la espera de ese rato en Primera tan preciado. Habrá que ver cómo calcula y gestiona todo Martínez.

Ampliar Horkas seguirá bajo palos salvo sorpresa.

«Percibo la seguridad del equipo. Los jugadores me han demostrado que han respondido siempre y lo van a volver a hacer. Dependemos de nosotros. El bloque llega metido y confiado. Vamos a seguir en Primera seguro». Así respira Manolo González, técnico local, en las horas previas a la cita, sabedor de que están ante una posición privilegiada que no pueden desaprovechar. La UD ha quedado para tratar de ser un aguafiestas en Cornellá. Que esto acabe de una vez.

Alineaciones probables:

Espanyol: Joan García; Omar El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Edu Expósito, Urko, Lozano; Jofre, Puado y Roberto.

UD Las Palmas: Horkas; Viti, Herzog, McKenna, Mika Mármol; Januzaj, Essugo, Loiodice, Moleiro; Manu Fuster y McBurnie.

Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité Gallego).

Hora: 17:30

Estadio: RCDE Stadium.