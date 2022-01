Mel: «El derbi nos marca el camino, no tenemos miedo al Almería»

Hambre, moral y muchas ganas de dar otro golpe sobre la mesa. Este domingo, a partir de las 20.30 horas, la UD Las Palmas recibe al líder Almería en el Gran Canaria. Y los amarillos van con todo, así lo dejó claro Pepe Mel en sala de prensa. Con los pies en el suelo, pero con el optimismo de saber que se pueden enganchar de nuevo a la pelea, incluso, del ascenso directo en caso de tumbar al cuadro andaluz.

«Debemos jugar pensando en ganar el partido, no en la clasificación ni en los puntos, eso nos pone más nerviosos. Las segundas vueltas son importantes, es cuando llega la verdad«, avisó el preparador del conjunto isleño. Además, dejó claro que es »lo más cercano al futbolista posible». «Desde hace dos años, por lo que estamos viviendo, tenemos que tener más cuidado, hay que estar encima, son jugadores jóvenes», avisó.

«Te puedo decir que estamos sanos, pero mañana pueden caer tres o cuatro positivos, es lo que nos ha tocado vivir», comentó Mel sobre la enfermería. Al mismo tiempo, confirmó la baja de Enzo: «No lo da tiempo a llegar en una semana. Una opción es que Kirian ocupe esa posición, pero tengo que ver cómo hacer daño al rival, hay que madurar los partidos», añadió el técnico. A Lemos, además, no lo ve para el domingo. «Espero tenerle a la vuelta del parón, no está para jugar contra el Almería», comentó. «Al mediocentro no lo esperamos pronto porque no va asalir la opción que estaba ahí», dijo sobre el fichaje de Fernando, a quien sobre el papel descartó.

«Era importante ganar el derbi, más allá de que parecóa que el lunes ya no se había jugado. Había que hacerl opor nuestra gente. Hicimos un buen partido y supimos ganarles. De la misma forma recibiremos al Almería. En enero del año pasado jugando contra los tres primeros y lo hicimos bien. El encuentro ante el Tenerife nos marca el camino y no debemos tenerle miedo al rival, aunque no tenga nada que ver contra el Tenerife. Podemos competir para estar arriba«, aseveró el entrenador de Las Palmas.

«Confianza máxima en Fabio, los hechos demuestran la verdad. Si lleva 10 partidos seguidos jugando es porque lo ha merecido. Es un reloj suizo, se equivoca muy poco y siempre sabes lo que va a aportar. Puede caerse ocho partidos, que espero que no sea así, y vuando vuelve sabes que lo va a hacer bien«, halagó sobre la figura de un Fabio González que ha crecido mucho en la sala de máquinas amarillas y que a día de hoy se antoja capital para el equipo grancanario.