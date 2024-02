La UD democratiza el gol

La pujanza de esta UD no solo se sostiene en un Álvaro Valles colosal o el protagonismo individual de varios jugadores con nivel para opositar a la selección, léase el propio portero, Mármol o Kirian. La democratización de su poder realizador, con hasta 15 futbolistas que han marcado en el presente curso, evidencia una fortaleza colectiva considerable y que es el verdadero sostén del buen momento y gran tono competitivo.

Al club de goleadores se añadió esta jornada Álex Suárez, aumentando la nómina de todos los que han rematado a la red contraria hasta la fecha. Con Kirian como actual pichichi del plantel con 5 dianas, Marc Cardona, Munir, Javi Muñoz, Moleiro y Pejiño suman 2 mientras que otros siete miembros tienen un acierto en su haber, casos de Araujo, Coco, Benito, Kaba, Herrera, Juanma y el mencionado Álex Suárez. Al global hay que añadir los dos que celebró Jonathan Viera antes de su repentina marcha.

Exceptuando a los porteros, una cuestión más que obvia, Lemos, Curbelo, Sinkgraven, Mármol, Sergi Cardona, Mfulu, Loiodice, Marvin, Fabio, Sandro y Perrone son los restan por entrar a este amplio elenco. Especialmente llamativo es el caso de Sandro, hombre de área con experiencia y galones y que mantiene una sequía más que significativa pese a la confianza ilimitada que le tiene Pimienta.

El atacante grancanario admitió dos semanas atrás que no acusaba ansiedad por esta circunstancia («ya tengo muchos tiros pegados», deslizó para ilustrar que no es nuevo en esto), pero en el campo las señales son alarmantes. Hasta de saque de esquina ha probado suerte y es rara la falta, encargado siempre de las acciones a balón parado, en la que no busca la portería. Los delanteros son rehenes del gol y aunque Sandro se vacía en cada partido y ha asomado en el rol de asistente, la diferencia se nota en la facturación. Y, de momento, ahí es invisible.

Compensa la ceguera de Sandro (y la de Kaba, un fichaje por el que se pagó traspaso y que ya ni juega) el referenciado número de futbolistas que han dado goles y puntos a la UD por mucho que no sean especialistas en la materia. Sin ir más lejos, el propio Álex Suárez.

Comparativa

Y llama la atención, hablando de goles, la capacidad que ha tenido el equipo de rentabilizarlos, pues no tiene una fertilidad acentuada en esta labor: entre los diez primeros clasificados, el que menos ha hecho es la UD (25) y solo cinco equipos de la categoría están por debajo ese guarismo. Almería (22), Cádiz (15), Mallorca (21), Rayo (21) y Alavés (24) son los únicos que empeoran ese balance.