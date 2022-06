Cuarta jornada del Campeonato y segunda regata del Eliminatorio

Las dos competiciones más importantes, el Campeonato Aguas de Teror y el Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, vivirán este fin de semana sendas jornadas que pueden ser decisivas de cara a la fase final.

A las 17:00 horas de este sábado, los botes navegarán por la bahía de Las Palmas de Gran Canaria para disputar la cuarta jornada del Campeonato Aguas de Teror, que ya rebasa el ecuador de su calendario en los dos grupos.

Los primeros botes en salir serán los de grupo B, y tendremos un duelo entre los primeros clasificados. Minerva Hoteles Vistaflor Idamar y Puerto de La Luz Fundación Puertos de Las Palmas, lideres con 9 puntos, se miden en una pega que puede ser decisiva para los intereses de ambas embarcaciones. Además se enfrentarán el Porteño Atlantec Sabor a Gloria (4º con 5 puntos) con el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes (5º con 3 puntos) y el Tara del Mar Clínica Dental Daida Cerrajería La Llave (6º con 3 puntos) con el Disa Roque Nublo ULPGC (3º con 7 puntos).

A continuación tomarán la salida los botes encuadrados en el grupo A del Campeonato Aguas de Teror, donde se ha retirado el Estibadores Portuarios Fundación belén María tras su accidente en la última jornada disputada. Así las cosas, el líder, Villa de Teror con 9 puntos, pega con uno de los 'gallitos', el Poeta Tomás Morales Clipper (3º con 6 puntos). Por otro lado, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche (5º con 4 puntos) no se puede dejar sorprender por el Chacalote A Blue Thing in the Cloud (6º con 3 puntos) si quiere seguir manteniendo opciones de clasificarse para el playoff por el título. Descansarán el Spar Guerra del Río y el Villa de Agüimes Ybarra.

El Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias vivirá este domingo a las 12:00 horas su segunda eliminatoria en la que los tres últimos botes quedarán fuera de la competición.

Como es habitual, el Torneo del KO promete dar muchas sorpresas y el orden de salida será el siguiente: El Disa Roque Nublo ULPGC saldrá primero, seguido de Hospital La Paloma Pueblo Guanche (2º), Poeta Tomás Morales Clipper (3º), Porteño Atlantec Sabor a Gloria (4º), Spar Guerra del Río (5º), Villa de Teror (6º), Puerto de la Luz Fundación Puertos de Las Palmas (7º), Minerva Hoteles Vistaflor Idamar (8º) y, en último lugar, Villa de Agüimes Ybarra (9º).

El público podrá volver a darse cita en la avenida marítima para seguir la regata con total seguridad gracias al dispositivo de tierra que realiza la Federación de Vela Latina Canaria en colaboración con la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria para cerrar dos carriles de la autovía. También se podrá seguir en directo a través de los canales oficiales en redes sociales de la Federación de Vela Latina Canaria.