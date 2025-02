Cronología de una caída en picado

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de febrero 2025, 17:30 | Actualizado 18:08h. Comenta Compartir

Todo arrancó en la víspera de Reyes y con una visita a Elche, con motivo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en los que había poco que ganar y mucho perder. En ese 4-0 en Elche, del que Diego Martínez quiso extraer conclusiones positivas («nos ayudará en el futuro»), se sitúa el origen de todos los males actuales de la UD, cuya crisis de juego y resultados salta a la vista.

Fue el primer compromiso oficial de 2025 y se venía de cerrar el año 2024 de una manera fantástica a lomos de la fantástica racha bajo la dirección técnica de Martínez, con quien se había salido del pozo de la tabla tras seis triunfos y un empate en las nueve jornadas precedentes, una sucesión coronada con episodios tan memorables como el triunfo en Montjuic ante el Barcelona (1-2). Nada anunciaba, entonces, un derrumbe como el que venía en camino y que ahora tiene al equipo en una encrucijada.

Al derrumbe en el Martínez Valero no han parado de sucederse adversidades en forma de derrotas, lesiones y sanciones hasta la desgracia anunciada esta semana de la recaída de Kirian el cáncer, adversidad que le aparta de manera indefinida de los terrenos de juego. La ausencia obligada del capitán agrava todavía más un panorama que comienza a preocupar al no advertirse síntomas de solución. Porque en todos los encuentros que han venido en el campeonato regular, que es el que centra todas las prioridades por esa permanencia tan capital, no acompañaron ni el fondo ni las formas.

Tropiezos en casa con sendos 1-2 ante Getafe y Villarreal, dos salidas sin réditos (4-1 en el Bernabéu y 2-1 en Montilivi) y un empate como único consuelo (1-1 frente al Atlético Osasuna en Siete Palmas) componen un balance aderezado por otras circunstancias también perjudiciales que no han hecho más que debilitar al grupo.

La anomalía de una sanción federativa de tres partidos, castigo que ha recaído sobre un titular indiscutible como Essugo, que aún purga esa medida disciplinaria, se suma a la avalancha reciente de lesiones. Marvin, Campaña, Sandro, Januzaj, Fábio Silva o Marc Cardona han pasado por la enfermería en fechas cercanas, lo que ha obligado a cubrir las convocatorias con jugadores del filial. Sin ir más lejos, el sábado se sentaron en el banquillo hasta tres miembros de Las Palmas Atlético (Elías, Sergio Ruiz y Sergio Viera). Por no hablar de variantes tácticas un tanto estrambóticas como Herzog como improvisado delantero ante la ausencia de efectivos.

Martínez apela a la «calidad humana y profesional» de su plantilla para escapar de una jaula de contrariedades que ya se prolonga demasiado en el tiempo y devuelve a la memoria el derrumbe del curso pasado con García Pimienta y que amenazó una salvación que se daba por hecha con las catorce jornadas consecutivas sin ganar con las que se cerró el curso. Nadie quiere paralelismos y se huye de las comparaciones, pero resulta inevitable refrescar ese precedente, que muchos de los integrantes de esta UD ya vivieron.

Tres salidas... Y el Barça

Pero en ese propósito el calendario inmediato ayuda poco. Sin elementos de la jerarquía de Sandro y Essugo, sancionados, ni Silva, lesionado, tocará rendir visita al Mallorca el próximo domingo, luego viene el Barcelona, y marzo se inicia visitando al Valladolid y Betis. Un partido en casa y tres fuera en los cuatro próximos compromisos. Tocará, más que nunca, nadar río arriba.