Cristian Herrera y el triunfo de la persistencia

Cristian Herrera (Las Palmas de Gran Canaria, 1991) fue el primer fichaje de la UD Las Palmas en la presente campaña en Primera División procedente de la UD Ibiza, donde alcanzó los nueve goles en la temporada 2022-23 en Segunda División.

Herrera militó en las categorías inferiores de la UD, llegando a Las Palmas Atlético en el curso 2010-11 compitiendo en Tercera División. En su último año de amarillo contribuyó al ascenso a Segunda B con 20 goles. Sin embargo, el jugador rechazó renovar su contrato y ya en julio de 2013 se unió al filial del Elche, el Ilicitano. Ha defendido los colores del Elche, Almería, Girona, Lugo e Ibiza, hasta recalar en el primer equipo de su tierra natal. Aquí, García Pimienta le ha dado una oportunidad.

De hecho, al término del partido ante el Getafe y tras su gol, el míster catalán tuvo palabras de elogio para el delantero: «Estoy muy contento por Cristian Herrera. Me quito el sombrero porque es un chico que trabaja al cien por cien cada día. Cada vez que ha salido a jugar lo ha hecho bien y no lo ha hecho más porque yo he decidido que jugase otro compañero. Ha ayudado al equipo. Es para estar orgullosos que un delantero de la casa marque gol».

El 7 de la UD ha disputado solo cuatro partidos en la Liga EA Sports y sin participación hasta la jornada seis frente al Granada, donde solo sumó un minuto sobre el verde. Y aunque jugó el partido entero en el Bernabéu ante el Real Madrid saliendo de inicio, el canterano se ha hecho hueco a base de codazos en el equipo amarillo.

Resalta la honradez y humildad de un futbolista con experiencia al servicio del equipo de su tierra. Llegó para luchar por sus colores, un grancanario de pro que tuvo que emigrar en busca de minutos para desarrollar su fútbol de toque. Es un bregador en muy buena forma física, lo entrega todo en cada entrenamiento, fino y veloz. Es cierto que no ha tenido la continuidad deseada en un once en el que cuesta y mucho hacerse un hueco pero, que cuando se le necesita, aparece y convence. No escatima esfuerzos el delantero nacido en Gran Canaria hace 32 años.

Por delante de Marc y Sory

Cristian Herrera se ha convertido en la tercera pieza de la delantera de García Pimienta. Su esfuerzo e ímpetu en cada entrenamiento le han elevado a ganarse un hueco en la parcela ofensiva de la UD Las Palmas. Y es que solo está por detrás de Sandro y Munir, dos jugadores de élite. Se ha reivindicado con su gol ante el Getafe y tendrá más oportunidades, ya que Pimienta querrá aprovechar su racha incorporándole en el terreno de juego antes que futbolistas como Marc Cardona, pichichi del equipo en la pasada campaña en Segunda, o Sory Kaba que costó casi dos millones a la entidad amarilla.

Un fichaje de perfil bajo que, a base de pundonor y amor por el club de su tierra, ha vuelto para hacer grandes cosas y, de momento, le va bien.