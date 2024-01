La Copa invita a brindar en el Heliodoro

El jueves, fue el Barça. Y este domingo, el Tenerife en el Heliodoro. La UD camina desde que arrancó 2024 entre partidazos, todos de máximo cartel y que conforman una traca deliciosa para el aficionado, de fiesta en fiesta con estos desafíos. Y, como un derbi es un derbi, lo de ahora difícilmente aguanta comparaciones. Cada enfrentamiento de este calibre es una explosión de adrenalina, más si, como se da el caso, una victoria tiene carácter eliminatorio. Imposible pedir más si se añade que todo se dirime en territorio enemigo y en una ambientación de las que gustan al futbolista. A los anfitriones el ruido a favor siempre le conviene.

Pero al visitante, a una UD ya hecha a auditorios de Primera, no le va a entrar el tembleque por presentarse ante la muchedumbre blanquiazul. Todo lo contrario. Sabiendo lo que significa para su gente salir por la puerta grande del Rodríguez López, cabe esperar la mejor voluntad y entrega de los elegidos por García Pimienta para el envite. Sin desmerecer, a fútbol no hay color como le da a Las Palmas por jugar por mucha rotación a la vista.

Por algo una camiseta compite con los mejores del país y la otra, la del Tenerife, transita, y no con excesivo brillo, por una categoría inferior. Eso sí, la Copa no perdona y tampoco ofrece red. Un mal día es definitivo y no hay peor día que este para dar el cante.

Rotaciones medidas

Los planes de Pimienta no difieren de los habituales en esta competición. Así lo advirtió. Todos querrían estar, empezando por Kirian y Moleiro, tinerfeños de cuna, que no tinerfeñistas. Pero se impone la cabeza a la apetencia y por ahí vendrán cambios en todas las líneas, empezando por la portería, con Aarón otra vez en el foco. Intratable Valles, su único refugio y consuelo está en el torneo del ko. Araujo y Juanma apuntan a novedades en la retaguardia, al igual que Loiodice y Mfulu en la zona ancha. Kaba, Pejiño, Herrera o Marc Cardona tendrán carrete arriba. En la reserva quedarán algunas balas de oro por si el pleito se complica, léase los mencionados Kirian y Moleiro o Sandro, entre otros.

En el Tenerife también mezclará Garitano, si bien allí se mira este partido con la lógica codicia de tener a un partido un momento estelar con el que no se contaba semanas atrás. Es la magia de la Copa, fuente de oportunidades para los que no parecían invitados a la foto. Será un Tenerife como la UD: baile de nombres pero con la idea clara. En su caso, repliegue y contra con Ángel, que quiere estar en el once, como hombre descolgado.

Cuestiones hegemónicas al margen, pues la historia es la que es y el presente tampoco admite debates, el escudo puede imponer pero no gana partidos. Habrá que sudar, correr y meter la pierna. Si los tambores de guerra se aderezan con talento, tanto mejor. Pero nadie espera alfombra roja en Santa Cruz. En el Tenerife sienta de lujo que el cartel de favorito cargue en la acera contraria y van a buscar el golpe cobijados en esa aparente condición de víctima.

Se anuncia lleno y 20.000 personas no van a ir al campo con la certeza de llevarse un chasco. Hay ganas de someter a la UD aunque, de puertas para afuera, se venda que el clásico supone una fiesta y que pase lo que pase, conviene disfrutarlo. Mentira. Los derbis no se juegan, los derbis se ganan. A eso va hoy la UD al Heliodoro.

Alineaciones probables:

CD Tenerife: Tomeu Nadal; Mellot, Amo, Loïc Williams, Medrano; Corredera, Aitor Sanz; Luismi Cruz, Roberto López, Nacho; y Ángel.

UD Las Palmas: Escandell; Julián Araujo, Herzog, Álex Suárez, Benito; Javi Muñoz, Kirian, Loiodice; Pejiño, Sory Kaba y Marc Cardona.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité del País Vasco).

Estadio: Heliodoro Rodríguez López.

Hora: 21.00 (Movistar +).