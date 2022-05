«Estoy convencido de que vamos a ganar en Gijón»

El entrenador de la UD Las Palmas, García Pimienta ha dicho que «el equipo está perfectamente, con mucha ilusión. Llegamos a la última como queríamos, dependiendo de nosotros. Estamos convencidos de que vamos a ganar en Gijón, pero que nadie piense que será fácil».

«Estamos en unas condiciones inmejorables y nadie se quiere perder este partido. Muchas veces he tenido que dejar fuera a gente que está en forma. No tenemos los debereres realizados, nos vale un punto, pero vamos a ir a gnar. Cuando un equipo se acostumbra a ganar tiene que seguir en la misma dinámica. Si estuviésemos en otra situación me plantearía hacer rotaciones, pero no es el momento ».

Pimienta confirmó la baja de Jesé «por lesión» y anticipó que Hernani ya está recuperado y, salvo imprevistos de última hora, entrará en la lista de convocados del equipo que este sábado se desplazará a tierras asturianas.

«Espero que en el campo se note el equipo que se está jugando algo. Lo que sí tengo claro es que los juadores del Sporting de Gijón salndrán a ganar el partido ante su afición. Tanto Abelardo como sus futbolistas son profesionales», recacló el entrenador de la UD Las Palmas.

Pimienta dijo que ahora mismo firmaría «un derbi» porque eso «significaría que estamos jugando el playoff. Todos los rivales serán complicados, pero lo primero que nos ocupa ahora es hacer los deberes y ganar en Gijón. Cuando termien el encuentro del Molinón ya pensaremos en el siguiente partido».

En relación a las posibles ausencias de internacionales para los playoffs, ha indicado que «no podemos controlar las ventanas FIFA. Todos vamos a perder futbolistas, pero esto seguro que nadie se va a quejar. En las plantillas siempre hay alternativas», matizó.