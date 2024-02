Coco, sobre medirse a Viera: «Será raro, sabemos lo que significa para la UD»

El retorno más esperado. Saúl Coco, que volvió a competir con la UD Las Palmas en el empate en Granada (1-1) y que no jugaba desde la derrota contra el Barça (1-2) en el Gran Canaria, ya está aquí para seguir manteniendo su hegemonía en la retaguardia. El internacional por Guinea Ecuatorial, que dejó muy buenas sensaciones en el torneo africano, espera recuperar la titularidad este mismo sábado contra el Valencia de Baraja (20.00 horas).

No va a ser un partido fácil, ni mucho menos, pero ya toca sonreír de nuevo en casa. «Va a ser complicadísimo, están arriba y dando una imagen muy buena. Tendremos que hacer un partido serio. Atacan muy bien el espacio, les meteremos mano siendo nosotros, agresivos con y sin balón», aseveró en referencia al Valencia, rival inmediato en Liga.

«Tranquilidad hemos tenido en todo momento porque creemos en nuestra idea. Si los resultados acompañan no tienes el miedo de verte abajo, pero no pensamos en la puntuación. Estamos saliendo cada partido a competir, sin mirar la tabla. Las temporadas regulares te ponen donde te mereces cuando acaba la Liga», indicó sobre el buen hacer de la UD en Primera División.

«La valoración es positiva, cuando vimos el grupo sabíamos que sería complicado. Los dos finalistas estaban en nuestro grupo, quedar primeros ya fue un privilegio. Luego podíamos haber hecho algo más, pero debemos estar orgullosos del papel que hicimos. La primera vez que fui fue un cambio enorme, siendo otro jugador, atreviéndome a sacarlo. Es un fútbol muy diferente, mucho más físico, es diferente a jugar aquí. Me siento muy cómodo, es un honor jugar este tipo de torneos», analizó sobre su participación en la Copa África.

«Estoy contento, está siendo una temporada bonita, dando continuidad al año pasado, siendo importante y protagonista. A nivel individual estoy con buenas sensaciones. Aprendiendo y, como siempre digo, tengo cosas que mejorar. Me enfoco en lo positivo para ir puliendo y jugar más completo», continuó el futbolista. «Estoy tranquilo, me queda esta y otra temporada de contrato. Soy de la casa, estoy en mi casa. Me gusta centrarme en jugar y que siga siendo así», dijo en relación a su contrato.

«No tengo miedo, no pensamos mucho, nos centramos en jugar esta preciosa temporada», comentó al ser cuestionado por la posible marcha de jugadores. «Es normal que haya ruido porque estamos haciendo las cosas bien, solo pensamos en los 45 puntos que quedan», matizó.

En tanto en cuanto a la vuelta de Jonathan Viera al Gran Canaria para defender los colores del Almería, aclaró que «sabemos lo que significa Viera para este club y vestuario. A los canteranos nos ha hecho sentir muy cómodos, le tenemos mucho aprecio. Será raro y complicado, esperemos que no tenga el día contra nosotros, pero le deseo la mejor de las suertes», aclaró sobre el que fuera su capitán hasta hace unos meses.

«Habla muy bien del equipo y de la competitividad interna. Sabemos que hay que dar el cien por cien porque si no estás fino te va a tocar verlo desde fuera, pero es sano. El bien individual es el del equipo. Tenemos solidez y este año, como el anterior, iba a ser clave. Vivimos al límite y vamos de tú a tú al rival. Además tenemos a Valles, que está a un nivel increíble y las que se nos escapan a nosotros las suele salvar», halagó el zaguero.

«Está siendo una temporada con mucho ruido, pero lo mejor es protegernos de eso. Te llegan rumores, pero lo comentamos a risa. No sabes lo que va a pasar de aquí a dos semanas, imagina en tres o cuatro meses», zanjó sobre las posibles salidas del equipo en el próximo verano de mercado.