Viera se ilusiona en Almería: «Uno tiene que estar donde le quieren»

El exfutbolista amarillo Jonathan Viera fue presentado a bombo y platillo en Almería para defender la camiseta del conjunto indálico en una recta final de temporada de infarto para el club andaluz, que busca una onírica permanencia en una campaña en la que, para más inri, aún no ha conocido la victoria.

A pesar de esa compleja panorámica, el Mago de La Feria se mostró en la presentación «ilusionado» y «con muchas ganas», mostrando un temple y seguridad que ha incrementado las expectativas de la afición y la prensa local ante el esfuerzo económico realizado en este periodo invernal el club almeriense.

«Uno tiene que estar donde a uno le quieren», reconoció el propio Viera nada más empezar la rueda de prensa, en clara alusión a la UD Las Palmas. «Había un gran interés de este club desde hace bastante tiempo, desde el pasado año. He estado jugando muchos años en mi casa, en el club de mi tierra porque he querido cuando he podido jugar en otros lugares», agregó.

A su juicio, en Almería «habían mostrado mucho interés por mí, y he firmado por año y medio. El futuro nunca se sabe que pasará, nunca pensé que fuera a salir de mi casa, pero ahora estoy en un nuevo reto muy bonito que afronto con muchas ganas y con toda la ilusión del mundo».

El futbolista grancanario reconoció, por otro lado, que «físicamente me falta un poco, porque hace tiempo que no juego, pero no he dejado de entrenar en todo este tiempo. Estoy preparado para jugar ya, para trabajar y salir al campo cuando el míster lo considere oportuno».

Ante la compleja empresa que se le avecina tanto a él como al conjunto andaluz, Viera se manifestó sin embalajes sobre su posible liderazgo en una plantilla relativamente joven: «He sido capitán durante mucho tiempo y sé perfectamente cómo se maneja el vestuario. Estoy aquí para ayudar y sé que hay chavales jóvenes aquí en los que la situación puede ser nueva pero gente como yo ya sabemos lo que es pasar por estas situaciones y ayudar en lo que haga falta», añadió.

«Estamos para intentar dar en la tecla, para ganar el primer partido y superar esa losa que ya pesa demasiado. Estoy segurísimo de que, cuando ganemos ese primer encuentro, los chavales darán un paso al frente», recalcó.

Por otro lado, Viera no escondió sus sensaciones en ese futuro duelo que se dibuja en el panorama frente a la UD Las Palmas en la recta final de la competición doméstica, subrayando «el cariño que le tengo a ese club. Es mi casa y mi gente, pero esto es fútbol. Las cosas pasan porque tenían que pasar y será muy especial».

«Me hubiese gustado no ir al Estadio Gran Canaria con otra camiseta, pero de esto se trata el fútbol y la vida», concluyó un Jonathan Viera que, de momento, estará vinculado a la escuadra presidida por Turki Al-Sheikh por año y medio con un sueldo que, según señaló Relevo, ronda el millón de euros bruto hasta final de temporada.