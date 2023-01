La UD no cierra la puerta a otro fichaje siempre y cuando mejore lo que ya hay fútbol - segunda división El centrocampista, fichaje invernal de Las Palmas, exhibe ilusión y deseo total por defender los colores amarillos

Todo lo que sea mejorar será bienvenido. La UD, que posee una de las plantillas más deseadas de toda la Segunda División, no permanece inmóvil en el mercado. Tras firmar a Kaptoum para reforzar la sala de máquinas bajo petición expresa de García Pimienta, Luis Helguera no cierra la puerta a una nueva incorporación. Dependerá de muchos factores y, con el alta federativa de Kirian, que recuperó su dorsal luego de que Joel se marchase cedido, no hay hueco libre en el vestuario amarillo ahora mismo, por lo que, para que arribe alguien en el Gran Canaria, un jugador más tendrá que marcharse.

Son muchos los agentes e intermediarios que llaman a las oficinas de Pío XII, sabedores de que las posibilidades de que Las Palmas acabe subiendo a Primera División son altas. Hay varios nombres que maneja Luis Helguera, director deportivo de la Unión Deportiva, y que gustan, pero se apurará hasta el final del mercado para esperar a que aparezca una ganga de última hora. Además, al ser claro candidato al ascenso, favorece.

«Lo que llegue será para mejorar claramente lo que hay en plantilla. Si no es así, no haremos movimientos», se ha insistido mucho desde el club. Y así será. Porque el fichaje de Wilfrid Kaptoum responde a dos criterios básicos y que en la entidad entienden que justifican la apuesta: conoce a la perfección la Liga y Pimienta sabe de lo que es posible el camerunés. La adaptación, sobre el papel, va a ser inmediata y amena.

Jaime Mata tiene novias un escalón por encima: el Cádiz aprieta No se descarta tampoco la opción de mejorar el olfato goleador y, como el verano pasado, el nombre de Jaime Mata está en boca de todos, pero la realidad no es otra que el futbolista tiene varios pretendientes de mayor categoría. De hecho, el Cádiz, con Sergio González como entrenador, aprieta para conseguir la cesión o traspaso del delantero del Getafe, que no está contando con muchos minutos esta temporada y que está deseoso con la idea de cambiar de aires. «Está fuera, de momento, de nuestro alcance. Tiene cartel en Primera», aseguran fuentes de la UD a este medio. Además, con la vuelta de Sandro, ya al cien por cien físicamente, y con Marc siendo regular, el puesto del nueve tampoco es una urgencia. Florin Andone también está contento en Las Palmas.

Es un hecho que el once titular de García Pimienta se recita casi de memoria. Pero puede haber matices y también pinceladas que den todavía un salto de calidad al equipo. El paso de los días pondrá sobre la mesa de Helguera nuevos currículos y ahí valorará con maestría, sabedor de que Las Palmas ya de por sí es una potencia en la categoría de plata. Por eso nadie en el club cierra la puerta a otra alta.