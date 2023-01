Kaptoum: «Casi lloro cuando mi agente me dijo que fichaba por la UD»

Wilfrid Kaptoum está listo para la batalla. Así lo dejó claro el nuevo centrocampista de la UD Las Palmas en sala de prensa tras superar el reconocimiento médico en el Hospital Perpetuo Socorro y justo antes de ponerse a trabajar ya a las órdenes de García Pimienta. El futbolista, que se mostró deseoso de defender ya mismo su nuevo escudo y hogar, podría debutar este mismo viernes (20.00 horas) contra el Mirandés en el recinto de Siete Palmas.

Una oportunidad valiosa que espera aprovechar para recuperar su mejor versión. «La oportunidad la recibí hace muy pocos días, pero fue un trabajo de agente de más tiempo. Me dieron ganas de llorar de alegría cuando me dio la noticia porque es el sitio perfecto para estar. Ya estamos aquí y ahora a disfrutar», dijo Kaptoum en sus primeras palabras como amarillo.

«Lo que está haciendo Las Palmas y la confianza del club, director deportivo y el entrenador en mí fue lo que marcó que viniera aquí. Ahora me toca responderles. Voy a darlo todo por estos colores y defender este club como se merece para estar muchos años aquí», comentó el centrocampista.

«Físicamente estoy bien, a disposición del míster. Acataré todas las decisiones que me diga, yo creo que puedo aportar cosas. Me conoce bien, intentaré hacer todo lo que me pida de la mejor manera posible», aseveró el nuevo fichaje de la UD Las Palmas.

«El míster me conoce desde bien pequeño, desde que llegué al Barça y fue muy importante en mi crecimiento. Que me conozca me da mucha confianza y motivación para dar lo mejor de mí», expuso sobre García Pimienta.

«Jonathan Viera y Alberto Moleiro me han dado tema de conversación desde el primer momento, son gente muy humilde. He entrado con buen pie en el vestuario», contó Wilfrid al ser cuestionado por su aterrizaje en Barranco Seco.

« Me veo de 6 y de 8. Con el juego combinativo de este equipo puedo jugar en cualquier lado, así es más fácil», confesó al respecto de su posición ideal.

«Eto'o fue muy clave para mí. Mi viaje a Europa fue gracias a la Fundación que él creó en Camerún. Yo quería llegar a Europa y caí en el Barça, que era lo más grande que podía pasarme. Siempre le estaré muy agradecido por lo que hizo por mí y hace por los jóvenes de Camerún», reconoció Kaptoum en sala de prensa.

Llega con ambición y con la mente focalizada en lograr subir a Primera División con la UD. Así lo dejó claro: « El ascenso es el objetivo y tenemos que seguir ganando para mantenernos».

«No me cabe en la cabeza no esforzarme. No vengo aquí de vacaciones ni a pasar el rato. El grupo es sano, competitivo y de mucho nivel. No vengo a verlas pasar, vengo a sumar y ayudar en lo que pueda», concluyó la nueva incorporación de Las Palmas.