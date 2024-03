A la caza de los leones con Europa en el horizonte

La UD Las Palmas afronta un partido de esos atractivos, un fin de semana de esos que se marcan en rojito a principio de temporada. Y es que recibe al Athletic Club de Bilbao, conjunto que llega a Gran Canaria con la vitola de ser finalista copera y al acecho de los puestos que dan acceso a UEFA Champions League para la próxima campaña.

El equipo de García Pimienta quiere reencontrarse con el triunfo después de encadenar tres partidos (una derrota y dos empates) sin conseguir los tres puntos. De lograrlo, ante los vizcaínos, los amarillos alcanzarían los 40 puntos, número marcado como permanencia virtual en Primera División. Para ello, deberán mejorar a nivel defensivo como ya auguró su técnico en la rueda de prensa del viernes. Nueve goles encajados en esos tres choques, la misma cifra que había recibido en los doce encuentros anteriores.

Pimienta tiene claro su estilo de juego con la UD pero una de sus principales preocupaciones para este partido es la de no cometer errores en la salida de balón: «Hay que estar muy atentos en la pérdida del balón para hacer esa primera presión y no dejarles pensar; si no es así, habrá que retroceder y defender más bajo«, incidió el míster en la rueda de prensa previa al duelo.

El técnico catalán recupera al grancanario Álex Suárez después de cumplir sanción por cinco tarjetas amarillas, aunque no es segura su participación, ya que Marvin o Araujo están dejando a un nivel muy alto sus prestaciones, pero los tres se ven capaces de frenar a Nico o Berenguer. Excepto Cristian Herrera, operado recientemente de apendicitis, todos los jugadores están disponibles.

La UD se ha medido al Athletic en 35 ocasiones en la isla, permitiendo solo seis triunfos de los vascos, aunque uno de ellos, le valió un título de Liga en la temporada 1982-83. El último precedente en el Gran Canaria acabó con victoria local (1-0), con gol obra de Löic Remy en septiembre de 2017.

Por su parte, el Athletic acumula cuatro partidos sin ganar a domicilio. Sumando dos puntos de 12 posibles ante el Cádiz (0-0) y el Almería (0-0), dos equipos de la zona baja. Una dinámica negativa que Ernesto Valverde quiere cambiar con algunos titulares que vuelven a estar disponibles como es el caso de Nico Williams y Dani Vivian. Yuri Berchiche sigue lesionado y es duda hasta última hora.

Alineaciones probables

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Marvin o Araujo, Coco, Mika Mármol, Sergi Cardona; Javi Muñoz, Perrone, Kirian; Munir, Sandro y Moleiro.

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Yeray, Lekue; Prados, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité Madrileño).