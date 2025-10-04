En la casa de la UD Las Palmas hay que respetar las normas

Los amarillos deben imponer sus reglas en un Gran Canaria del que se han escapado ya demasiados puntos en lo que va de competición. Iván Gil volverá al once

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 4 de octubre 2025, 19:32

En la casa de uno, los invitados deben cumplir unas normas. Y la UD Las Palmas, después de dejar escapar ya demasiados puntos en lo que va de campeonato, pues solo suma cuatro de doce, debe comenzar a imponer sus reglas a los visitantes. Si se quiere pelear por volver a Primera División, habrá que sacar músculos en un Estadio de Gran Canaria que debe convertirse en un fortín inexpugnable. Este domingo (20.00 horas) recibe al Cádiz.

Los amarillos, que tan solo han sido capaces de sacar una sonrisa a sus aficionados, puesto que atesoran un escaso triunfo, otro empate y dos duras derrotas, tienen una reválida. Será el segundo encuentro liguero consecutivo que dispute el combinado grancanario delante de sus aficionados.

Cierto es que el rival tampoco es el más idóneo para tener un plácido enfrentamiento. Al contrario. Llega un Cádiz tan férreo como letal. Solo ha recibido cinco tantos en lo que va de campeonato doméstico y es, igualado con la UD Las Palmas, el equipo con menos goles encajados de la Segunda División. A favor ha marcado dos más (9) que el conjunto entrenado por Luis García (7).

Con todo, se antoja una obligación mejorar los números en el Gran Canaria. El técnico lo sabe y prepara algunos movimientos en el once titular.Uno será obligado. El del puesto del nueve, ya que la sanción de Lukovic, al que le cayeron dos partidos, deja una plaza en la delantera. Para ella han pujado durante toda la semana de entrenamientos Jesé Rodríguez, Jeremía Recoba y Marc Cardona, aunque todo indica que será Ale García el futbolista más adelantado contra el Cádiz.

Así pues, la alineación la compondrían un Horkas inamovible bajo palos; Marvin, Álex Suárez, Sergio Barcia y Enrique Clemente, ya recuperado, en defensa; Enzo Loiodice, Amatucci e Iván Gil, que ganaría la partida a Jonathan Viera en la mediapunta; Manu Fuster, el propio Ale García y Pejiño, que sería la sorpresa en ataque.

El Cádiz, por su parte, llegará invicto a la batalla del Gran Canaria y con la posibilidad, tras el empate del Deportivo, de asaltar el liderato y ponerse primero en la tabla clasificatoria de la Segunda División. Los de Garitano venderán cara su piel y, si Las Palmas quiere dejar el triunfo en casa, tendrá que ofrecer una imagen mucho mejor de la que enseñó en la derrota del fin de semana pasado ante el Almería.

Le debe una sonrisa la UD a sus aficionados, que solo han visto vencer en una ocasión este curso a los suyos. Y, aunque el Cádiz es un rival duro, es el momento de regalarse una noche de gloria.

Alineaciones probables

UD Las Palmas: Horkas; Marvin, Álex Suárez, Sergio Barcia, Enrique Clemente; Enzo Loiodice, Amatucci, Iván Gil; Pejiño, Manu Fuster y Ale García.

Cádiz: Aznar; Iza, Recio, Kovacevic, Climent; Moussa, Ortuño, Diarra; Suso, Tabatadze y García Pascual.

Árbitro: Arcediano Monescillo (comité manchego).

Domingo 5 de octubre a las 20.00 horas en el Estadio de Gran Canaria.

¿Dónde ver el UD Las Palmas - Cádiz? Movistar y Orange