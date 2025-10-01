Varapalo a la UD: dos partidos de sanción a Lukovic por el salivazo

El Comité de Competición da así crédito a la versión del árbitro del pasado encuentro ante el Almería, Muñiz Muñoz que consideró que el balcánico escupió a un rival

El Comité de Competición de la RFEF sanciona finalmente con dos encuentros al delantero Milos Lukovic por el polémico capítulo del salivazo ante el Almería, dando así crédito al colegiado Muñiz Muñoz que consideró que el balcánico escupió a un rival.

Un serio varapalo para el conjunto amarillo que, a la espera del recurso ante Apelación, perdería al delantero serbio no solo para el duelo de este domingo ante el Cádiz sino también el siguiente ante el Granada.

El delantero amarillo vio la roja directa en el minuto 57, después de que el colegiado revisara la jugada a través de las imágenes facilitadas por el monitor del VAR, No obstante, el club había trasladado sus observaciones, reincidiendo en la idea de que era una interpretación del árbitro.