Aythami Artiles es el central que quiere la UD y se negocia su vuelta

Aythami Artiles es el central elegido por la UD para reforzar la defensa. El zaguero de Arguineguín, antiguo capitán del equipo y al que hace ahora un año echó Paco Jémez, mantiene contacto directo con el presidente Miguel Ángel Ramírez con la intención de que la operación pueda cristalizar. Él quiere regresar y contempla con ilusión poder cumplir con el desafío de retirarse en el equipo de su tierra y poder ayudar en estos momentos de zozobra. Hay un último escollo por solventar que no es menor: el Córdoba pretende hacer valer el contrato del futbolista, que no expira hasta 2020, y exige compensación con su marcha. Pero Aythami no está al corriente en los pagos que tendría que haber recibido, por lo que por ahí se abre la posibilidad de que se pueda desbloquear la postura de la entidad blanquiverde, de momento firme en no dejarle ir sin reintegro alguno.

Aythami, que desde febrero lleva rindiendo a gran nivel en su actual equipo, está dispuesto a forzar con todas las consecuencias para que le liberen del compromiso contractual. Incluso podría plantearse no volver a jugar con el Córdoba si persite la resistencia de los dirigentes andaluces por cumplir su voluntad. Camino de los 33 años, considera que este tren no puede dejarlo pasar y ya le ha transmitido a Ramírez que por él no va a quedar y que hará «todo lo que esté en su mano» para cumplir con su voluntad.

En la UD se mantienen expectantes y son «moderamente optimistas» dado lo que les ha transmitido el futbolista. Con todo, no quieren entrar en colisión con un Córdoba con el que se han hecho tratos últimamente (cesión de Erik Expósito).

Eso sí, sabiendo que restan más de tres semanas para el cierre del mercado invernal, se aguardarán acontecimientos confiando en una resolución favorable. Aythami es el elegido y se va a esperar por él.

Toni Otero, que estudió otras opciones para la retaguardia, como el argentino Mauro Dos Santos, ayer oficializado como nuevo integrante de la plantilla del Tenerife, permanece atento por si hubiese cambio de planes. Pero el presidente le ha instado a paralizar la agenda en la defensa. Quiere de vuelta al capitán y están en ello. Tanto él como el propio Aythami.